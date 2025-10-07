Samosąd w Albanii. Mężczyzna zastrzelił sędziego

Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie został zastrzelony na sali sądowej przez mężczyznę biorącego udział w rozprawie - poinformowała albańska policja. Sprawca niegroźnie ranił również dwie inne osoby. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

  • Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie został zastrzelony podczas rozprawy przez jednego z jej uczestników. Napastnik niegroźnie ranił również dwie inne osoby.
  • Sprawca został ujęty przez policję.
  • Atak został stanowczo potępiony przez polityków z różnych ugrupowań.
Sędzia Astrit Kalaja został postrzelony w sali sądowej przez 30-letniego podejrzanego o inicjałach E. Sh. Prawnik został przetransportowany do szpitala, jednak ratownikom nie udało się go uratować - Kalaja zmarł w karetce.

Policja nie skomentowała jeszcze motywu sprawcy ani sposobu, w jaki przemycił broń przez system bezpieczeństwa sądu.

Albania. Mężczyzna zastrzelił sędziego na sali sądowej

W oświadczeniu służb podano, że osoba biorąca udział w rozprawie sądowej, zidentyfikowana jako "E. Sh., lat 30", oddała strzały z broni palnej w kierunku sędziego i trzech innych osób zaangażowanych w sprawę, które znajdowały się na sali sądowej.

    "W rezultacie obywatel A. K. stracił życie, a obywatele R. K. i E. K. zostali ranni, (ale) ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - napisano w oświadczeniu policji.

    Podejrzany został już aresztowany, a policja zabezpieczyła broń.

    Zamach na sędziego w Albanii. Politycy zabrali głos

    Napaść została potępiona przez najważniejszych przywódców kraju, niezależnie od opcji politycznej.

    - Zbrodnicza agresja na sędziego niewątpliwie wymaga najostrzejszej reakcji prawnej wobec agresora - powiedział premier Albanii Edi Rama.

    Gazment Bardhi, przewodniczący frakcji parlamentarnej opozycyjnej Partii Demokratycznej, powiedział, że atak był "pierwszym od 35 lat przypadkiem, w którym sędzia został zabity podczas wykonywania swoich obowiązków i wymaga to głębokiej refleksji ze strony społeczeństwa albańskiego".

    Lider Partii Demokratycznej, Sali Berisha, napisał w poście na Facebooku, że potępia to, co nazwał "ohydnym i przestępczym aktem przeciwko sędziemu", opisując go jako dowód "ogromnego braku bezpieczeństwa, jaki panuje obecnie w kraju".

