Samosąd w Albanii. Mężczyzna zastrzelił sędziego
Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie został zastrzelony na sali sądowej przez mężczyznę biorącego udział w rozprawie - poinformowała albańska policja. Sprawca niegroźnie ranił również dwie inne osoby. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
W skrócie
- Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie został zastrzelony podczas rozprawy przez jednego z jej uczestników. Napastnik niegroźnie ranił również dwie inne osoby.
- Sprawca został ujęty przez policję.
- Atak został stanowczo potępiony przez polityków z różnych ugrupowań.
Sędzia Astrit Kalaja został postrzelony w sali sądowej przez 30-letniego podejrzanego o inicjałach E. Sh. Prawnik został przetransportowany do szpitala, jednak ratownikom nie udało się go uratować - Kalaja zmarł w karetce.
Policja nie skomentowała jeszcze motywu sprawcy ani sposobu, w jaki przemycił broń przez system bezpieczeństwa sądu.
Albania. Mężczyzna zastrzelił sędziego na sali sądowej
W oświadczeniu służb podano, że osoba biorąca udział w rozprawie sądowej, zidentyfikowana jako "E. Sh., lat 30", oddała strzały z broni palnej w kierunku sędziego i trzech innych osób zaangażowanych w sprawę, które znajdowały się na sali sądowej.
"W rezultacie obywatel A. K. stracił życie, a obywatele R. K. i E. K. zostali ranni, (ale) ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - napisano w oświadczeniu policji.
Podejrzany został już aresztowany, a policja zabezpieczyła broń.
Zamach na sędziego w Albanii. Politycy zabrali głos
Napaść została potępiona przez najważniejszych przywódców kraju, niezależnie od opcji politycznej.
- Zbrodnicza agresja na sędziego niewątpliwie wymaga najostrzejszej reakcji prawnej wobec agresora - powiedział premier Albanii Edi Rama.
Gazment Bardhi, przewodniczący frakcji parlamentarnej opozycyjnej Partii Demokratycznej, powiedział, że atak był "pierwszym od 35 lat przypadkiem, w którym sędzia został zabity podczas wykonywania swoich obowiązków i wymaga to głębokiej refleksji ze strony społeczeństwa albańskiego".
Lider Partii Demokratycznej, Sali Berisha, napisał w poście na Facebooku, że potępia to, co nazwał "ohydnym i przestępczym aktem przeciwko sędziemu", opisując go jako dowód "ogromnego braku bezpieczeństwa, jaki panuje obecnie w kraju".