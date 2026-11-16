W skrócie Brytyjskie samoloty rozpoznawcze Rivet Joint w październiku 17 razy krążyły nad obwodem królewieckim, co stanowi czterokrotny wzrost aktywności względem maja.

Zdaniem pułkownika Philipa Ingrama taka aktywność maszyn RAF jest jasnym sygnałem dla Rosji, że jej działania w regionie są stale monitorowane.

Operacja miała miejsce po serii gróźb Władimira Putina, który zapowiedział użycie wszelkich środków, w tym broni jądrowej, w przypadku zagrożenia dla rosyjskiej eksklawy.

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"Niezwykła" misja brytyjskich sił powietrznych RAF - pisze "Daily Mail".

W październiku dwa brytyjskie samoloty rozpoznawcze Rivet Joint 17 razy krążyły nad obwodem królewieckim, tajemniczą rosyjską eksklawą położoną między Polską, Litwą i Morzem Bałtyckim - czytamy.

Jak donosi gazeta, te samoloty wywiadowcze, skonstruowane w celu przechwytywania tajnych sygnałów, prowadziły również patrole wzdłuż bałtyckich granic NATO z Rosją i Białorusią.

- To niezwykłe, że w tak krótkim czasie prowadzono tak intensywne działania - komentuje wysoki rangą przedstawiciel brytyjskiego resortu obrony. - Wykorzystanie tak cennego zasobu sugerowałoby, że istniała bardzo szczególna prośba o informacje, na którą, jak uznano, tylko Rivet Joint mógł odpowiedzieć - dodaje informator.

Samoloty Rivet Joint nad obwodem królewieckim. Cztery razy więcej lotów

"Daily Mail" podaje, że operacja miała miejsce po tym, jak w październiku Władimir Putin oświadczył, że jest gotów użyć "wszelkiej broni", jaką ma w arsenale, by zaatakować Europę, i ostrzegł, że jego siły są "gotowe" do wojny.

W obliczu narastających napięć RAF w październiku czterokrotnie zwiększył liczbę lotów. Dla porównania w maju odnotowano cztery takie przeloty.

Choć brytyjski resort obrony nie komentuje sprawy, to eksperci sugerują, że misja prawdopodobnie miała na celu zebranie danych dotyczących rosyjskiej komunikacji w celu określenia skali zagrożenia ze strony Rosji. Według gazety doszło do niej wkrótce po tym, jak Rosja ostrzegła NATO, że przeprowadzi atak nuklearny, jeśli Sojusz podejmie próbę odcięcia eksklawy.

"Rosja będzie gotowa wykorzystać cały arsenał sił i środków, jakimi dysponuje, w tym broń jądrową, w celu obrony swojego terytorium, gdyby państwa NATO podjęły jakąkolwiek próbę mającą na celu odizolowanie obwodu królewieckiego od reszty kraju" - głosiła nota z 30 września, którą przytacza "Daily Mail".

W tamtym czasie sekretarz generalny NATO Mark Rutte zdawał się lekceważyć groźby nuklearne Moskwy. - Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, więc nie traktuję tego zbyt poważnie - mówił.

Później jednak przywódca Rosji dodał, że jest "gotowy" na wojnę i że "jeśli sprawy posuną się za daleko, nie będzie żadnych zwycięzców". - Niech nikt o tym nie zapomina - twierdził.

"Bardzo nietypowa" czy "rutynowa"? Dwugłos w sprawie brytyjskiej operacji

Analitycy stwierdzili, że choć obwód królewiecki jest regularnie monitorowany przez samoloty Rivet Joint, to liczba lotów w zeszłym miesiącu wydaje się "niezwykła".

Eksperci sugerują, że zadaniem samolotów RAF mogło być zebranie danych wywiadowczych na temat rosyjskich postępów w regionie lub po prostu wysłanie ostrzeżenia dla Kremla.

- Taka intensywna aktywność stanowi bardzo jasny sygnał dla Rosjan, dający im do zrozumienia, że są obserwowani - mówi pułkownik Philip Ingram, były oficer brytyjskiego wywiadu wojskowego. - Samoloty Rivet Joint to elektroniczne odkurzacze, które zbierają wszystko i wszędzie - dodaje.

Pułkownik tłumaczy, że maszyny te mogą zakłócać pracę systemów obrony powietrznej, a nawet podsłuchiwać tajne rozmowy między rosyjskimi dowódcami

- Rosjanie będą wiedzieć, że praktycznie wszystko, co mówią, jest rejestrowane. Za każdym razem, gdy uruchamiają radar, są rejestrowani, a to pomoże NATO w namierzaniu celów i zakłócaniu sygnałów, gdyby kiedykolwiek musiało przejść do działań zbrojnych - wyjaśnia wojskowy.

Kolejny informator "Daily Mail" całą operację określa jako "bardzo nietypową".

- Coś się wydarzyło, co spowodowało tę zmianę - mówi o misji. W przeciwnym razie - według informatora - "nie byłoby takiego nagłego wzrostu aktywności w miejscu, które zostało zbadane co do najdrobniejszych szczegółów".

Z kolei źródło z RAF podkreśla, że operacja miała charakter "rutynowy" i stanowiła część "szerszego wkładu w działania NATO", których celem jest wzmocnienie wschodniej flanki.



