Władze lotniska w Funchal, stolicy Madery, poinformowały, że wśród odwołanych w niedzielę rejsów są m.in. loty linii Wizz Air do Gdańska, Warszawy i Katowic . Każdy z tych rejsów był zaplanowany na godziny popołudniowe.

Wyloty do Polski nie doszły do skutku, gdyż z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie było możliwe lądowanie maszyn, które miały następnie zabrać pasażerów do Polski.