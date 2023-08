Samolot ze "strefą bez dzieci". Za spokój trzeba słono zapłacić

Strefa tylko dla dorosłych powstanie testowo na jednej trasie . Obejmie ona rzędy od pierwszego do dwunastego z przodu samolotu. Na stronie linii lotniczych Corendon czytamy, że wstęp do niej mają jedynie osoby powyżej 16 roku życia, które nie lecą z dziećmi.

"Jesteś bliżej wejścia i wyjścia, nie musisz iść z walizką przez cały pokład. Strefa tylko dla dorosłych jest oddzielona, co oznacza, że zarówno ty, jak i dzieci będziecie zadowoleni " - przekonują przedstawiciele przewoźnika.

Miejsce bez dzieci dodatkowo płatne

W informacji prasowej linie przekonują, że rozwiązanie przeznaczone jest głównie dla osób podróżujących służbowo, którym zależy na pracy w cichym otoczeniu. "Jedocześnie wprowadzenie specjalnej strefy ma również pozytywny wpływ na rodziców z dziećmi. Mają oni mniej powodów do obaw o możliwe reakcje współpasażerów, jeśli ich dziecko potrzebuje uwagi lub płacze" - czytamy.

Za komfort i jedno z ponad 90 miejsc trzeba będzie dodatkowo zapłacić - rezerwacja w strefie bez dzieci kosztuje 45 euro (ok. 200 złotych) w jedną stronę. Dodatkowo płatne są fotele XL z większą przestrzenią na nogi. Zamawiający to miejsce musi liczyć się z wydatkiem w wysokości dodatkowych 100 euro (ok. 450 złotych).