W skrócie Malezyjskie władze postanowiły wznowić poszukiwania zaginionego 11 lat temu samolotu Malaysia Airlines.

Akcja poszukiwawcza obejmie 15 tys. km² dna oceanicznego, a firma Ocean Infinity otrzyma wynagrodzenie tylko w razie odnalezienia wraku.

Wciąż nie ustalono przyczyny zaginięcia, a śledczy nie wykluczają bezprawnej ingerencji osób trzecich.

Poszukiwania zaginionego samolotu Malaysia Airlines zostaną wznowione we wtorek 30 grudnia. Działania zaplanowano na następne 55 dni. Akcję prowadzić będzie brytyjska firma Ocean Infinity.

Malezyjskie ministerstwo transportu poinformowało, że umowa zakłada przeszukanie wód oceanicznych o łącznej powierzchni 15 tys. km². Ocean Infinity otrzyma zapłatę za operację w wysokości 70 mln dolarów tylko w przypadku odnalezienia wraku.

Resort transportu nie podał szczegółów dotyczących dokładnego miejsca poszukiwań. Władze poinformowały jedynie, że będą one prowadzone na "ukierunkowanym obszarze", gdzie istnieje "najwyższe prawdopodobieństwo odnalezienia samolotu".

Ocean Infinity podjęło już próbę znalezienia wraku w 2018 roku, jednak trzymiesięczne poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów.

Samolot Boeing 777-200ER zniknął z radarów kontroli lotniczej podczas rejsu z Kuala Lumpur do Pekinu 8 marca 2014 roku. Na pokładzie znajdowało się 12 członków malezyjskiej załogi oraz 227 pasażerów. Nie było tam żadnego Polaka.

Tuż po zaginięciu maszyny zarządzono szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. W działania zaangażowały się służby z Malezji, Chin oraz Australii.

Przeszukano wówczas ok. 120 tys. km² dna morskiego w rejonie południowego Oceanu Indyjskiego. Operacja zakończyła się w styczniu 2017 roku. Na przestrzeni lat odnaleziono kilkanaście szczątków zaginionego samolotu. Nie udało się jednak odnaleźć czarnych skrzynek.

W opublikowanym raporcie śledczych nie podano przyczyny katastrofy. Oficjalne dochodzenie Malezji wykazało, że samolot został ręcznie zawrócony w powietrzu.

Odrzucono teorię sugerującą, że pilot i pierwszy oficer doprowadzili do katastrofy w ramach misji samobójczej. Jako przyczynę wykluczono również awarię mechaniczną boeinga. Zarazem wskazano, że nie można odrzucić "bezprawnej ingerencji osoby trzeciej".

