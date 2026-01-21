W skrócie Donald Trump ponownie podkreślił strategiczne znaczenie Grenlandii dla bezpieczeństwa USA, wspominając obecność okrętów Chin i Rosji oraz związek z systemem Złotej Kopuły.

Trump skrytykował Unię Europejską za nakładanie wysokich kar na amerykańskie firmy oraz ogłosił plan wprowadzenia ceł na import z wybranych państw Europy w odpowiedzi na ich działania wobec Grenlandii.

Rada Europejska zapowiedziała nadzwyczajne posiedzenie dotyczące reakcji na działania USA, a Komisja Europejska może sięgnąć po instrument ograniczający dostęp amerykańskich firm do zamówień publicznych UE.

Donald Trump w rozmowie z telewizją NewsNation wyemitowanej w rocznicę jego zaprzysiężenia powtórzył, że Grenlandia jest ważna dla bezpieczeństwa narodowego USA i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponownie stwierdził, że wokół Grenlandii jest wiele okrętów chińskich i rosyjskich.

- To bardzo duży kawałek ziemi. Jest tam bardzo zimno. Jest tam dużo lodu. Więc nie wybudujemy tam teraz jakiegoś fajnego osiedla - dodał.

Zaznaczył, że Grenlandia jest ważna dla USA także pod kątem prac nad budową tzw. Złotej Kopuły, czyli amerykańskiego systemu obrony powietrznej. Według Trumpa dzięki Grenlandii Złota Kopuła byłaby bardziej skuteczna.

USA. Trump krytycznie o UE, "nakładają na nasze firmy kary"

Pytany o zapowiedź ze strony UE wykorzystania tzw. handlowej bazooki wobec USA w odpowiedzi na żądania w sprawie Grenlandii uznał, że Europa już "stosuje handlowe bazooki".

- Nakładają na nasze firmy, takie jak Apple i Google, kary w wysokości miliardów dolarów. 15, 16, 17 miliardów dolarów. A tak nie powinno być. Dopiero co podpisaliśmy z nimi porozumienie (handlowe) i jest to dobre porozumienie - dodał. Ocenił, że Europa nie wie, "co tak naprawdę znaczy bazooka" i ostrzegł, że odbiłoby się to rykoszetem.

- Ale nie skupiamy się na tym. Najpewniej będziemy w stanie coś wypracować, możliwe, że nawet w ciągu najbliższych kilku dni - podkreślił Trump, który w środę ma przybyć na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

USA. Problemy samolotu z Trumpem na pokładzie, musieli zawrócić

W środę nad ranem polskiego czasu pojawił się komunikat o problemach samolotu z Trumpem na pokładzie. Maszyna musiała zawrócić do bazy lotniczej Andrews pod Waszyngtonem.

"Po wystartowaniu załoga AF1 zidentyfikowała niewielki problem z elektroniką. W ramach środków ostrożności AF1 wraca do bazy Andrews. Prezydent i jego zespół wsiądą do innego samolotu i będą kontynuować podróż do Szwajcarii" - powiadomił związany z Białym Domem profil Rapid Response 47 w serwisie X.

Bruksela. Nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców po ruchu Trumpa, chodzi o Grenlandię

Na czwartek Rada Europejska zapowiedziała nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców w sprawie odpowiedzi na działania USA. Według mediów możliwe jest m. in. nałożenie ceł na amerykański import wart 93 mld euro rocznie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek w Davos, że zapowiedź dodatkowych ceł przez prezydenta USA wobec kilku krajów europejskich jest błędem.

W sobotę Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii.

Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy na kierowane przez Danię ćwiczenia "Arctic Endurance". Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Przewodniczący komisji handlu Parlamentu Europejskiego Bernd Lange w odpowiedzi wezwał Komisję Europejską do uruchomienia unijnego instrumentu przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu (ACI), który pozwala ograniczyć dostęp do zamówień publicznych firmom z krajów wywierających presję gospodarczą na UE.

