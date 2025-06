Samolot spadł wprost do Pacyfiku. "Zapadła całkowita cisza"

Nikt nie przeżył katastrofy małego samolotu Cessna 414, który rozbił się u wybrzeży Kalifornii i wpadł do Pacyfiku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wśród nich było troje dzieci. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii. Świadek zdarzenia mówił, że samolot "wpadł do wody dziobem do przodu", a po wypadku "zapadła całkowita cisza".