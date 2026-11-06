W skrócie Dwie osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu, który w piątek po południu rozbił się na autostradzie A2 w pobliżu niemieckiego Magdeburga.

Maszyna należała do Aero Club Kropp ze Szlezwiku-Holsztynu, a na jej pokładzie znajdował się członek klubu oraz pasażer, których tożsamości jeszcze nie ujawniono.

Autostrada A2 w kierunku Hanoweru została całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego.

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Dwie osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu na autostradzie A2 w Niemczech. Do tragedii doszło w piątek około godz. 14.48, w pobliżu miejscowości Burg, na północny wschód od Magdeburga.

Jak poinformowała miejscowa policja, maszyna z nieustalonych przyczyn spadła na jezdnię w kierunku Hanoweru. Po uderzenie o nawierzchnię momentalnie stanęła w płomieniach.

Ratownicy wydobyli z wraku ciała dwóch osób. Według wstępnych ustaleń żaden z samochodów poruszających się autostradą nie znalazł się w zasięgu spadającej maszyny.

Katastrofa samolotu w Niemczech. Maszyna należała do klubu lotniczego

Jak ustaliła niemiecka agencja dpa, rozbity samolot należał do Aero Club Kropp ze Szlezwiku-Holsztynu. Informację potwierdził prezes stowarzyszenia. Na pokładzie znajdowali się członek klubu oraz pasażer.

Tożsamość ofiar nie została dotąd ujawniona. W związku z tragedią klub odwołał zaplanowaną na sobotę uroczystość na miejscowym lotnisku.

Według informacji niemieckiego dziennika "Bild", powołującego się na dane serwisu lightradar24, maszyna mogła być dwumiejscowym samolotemultralekkim Aerostyle Breezer.

Miał on wystartować ze Szlezwiku-Holsztynu po godz. 12.33. Informacje o dokładnym typie samolotu nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Niemcy. Autostrada A2 zamknięta po katastrofie samolotu

Na miejsce wypadku skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczyły jednostki straży pożarnej z kilku pobliskich miejscowości, a także zespoły wsparcia psychologicznego.

W intrenecie pojawiły się zdjęcia z miejsca katastrofy. Widać na nich zniszczony wrak czerwono-białego samolotu. Tylna część maszyny znajdowała się na jezdni, natomiast spalone fragmenty leżały przy poboczu.

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W związku z prowadzonymi działaniami zamknięto autostradę A2 w kierunku Hanoweru. Według komunikatów dostępnych w piątek wieczorem nie było wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.

Źródła: "Die Welt", RTL, "Bild"



