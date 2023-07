Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 12 w mieście Georgetown w środkowym Teksasie . Jednosilnikowa maszyna rozbiła się o dach dwupiętrowego domu .

Samolot uderzył w dom. "Właśnie skończyliśmy śniadanie"

Jak przekazała miejscowa straż pożarna, na pokładzie w chwili wypadku znajdowały się trzy osoby . Wszystkie, po uderzeniu, były w stanie same opuścić pokład. Służby ratownicze przetransportowały je do szpitala, gdzie nie stwierdzono poważniejszych obrażeń.

"Byli (załoga - red.) w naprawdę dobrym stanie, biorąc pod uwagę to, co się stało. Jednocześnie byli przerażeni, nie wiedzieli, co się dzieje" - dodał.