Do zdarzenia doszło ok. godz. 22.55 czasu lokalnego. Służby poinformowały, że ciała ofiar zostały wydobyte z wraku, po tym jak nieduży samolot Beechcraft 95-B55 Baron spadł do Oceanu Spokojnego - ok. 275 metrów od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.