W skrócie Samolot czarterowy z ośmioma osobami rozbił się w czwartek w pobliżu stacji radarowej na zachodniej Alasce, a służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia.

Według szefa regionu Alaska w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Transportu na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów i sześciu pasażerów, lecz nie przekazano szczegółów dotyczących ich losu.

Stanu osób znajdujących się na pokładzie, ich tożsamości oraz dokładnych okoliczności katastrofy jeszcze nie podano, a akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa.

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O szczegółach zdarzenia poinformował Clint Johnson, szef regionu Alaska w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Według jego relacji na pokładzie samolotu znajdowało się dwóch pilotów oraz sześciu pasażerów.

Maszyna wystartowała z Anchorage, największego miasta Alaski. Prawdopodobnie rozbiła się wczesnym popołudniem w czwartek, gdy podchodziła do lądowania w rejonie Cape Newenham.

Johnson zaznaczył, że informacje dotyczące katastrofy są na razie wstępne. Nie przekazał również szczegółów na temat losu ośmiu osób znajdujących się na pokładzie.

Alaska. Ratownicy otrzymali zgłoszenie o "incydencie lotniczym"

Akcję poszukiwawczo-ratowniczą rozpoczęło Centrum Koordynacji Ratownictwa Alaski. Służby otrzymały zgłoszenie o "incydencie lotniczym" w pobliżu stanowiska radarowego dalekiego zasięgu w Cape Newenham.

To odległy obszar położony w zachodniej części Alaski. W pobliżu znajduje się instalacja radarowa wykorzystywana do monitorowania przestrzeni powietrznej.

Centrum Koordynacji Ratownictwa Alaski przekazało, że kolejne informacje zostaną opublikowane w miarę ich napływania. Jak podaje Associated Press, przedstawiciele centrum nie odpowiedzieli na pytania dotyczące zdarzenia.

Nie wiadomo, jaki jest stan pasażerów i załogi samolotu

Na tym etapie służby nie podały, czy ktokolwiek z ośmiu osób znajdujących się na pokładzie przeżył katastrofę. Nie ujawniono również ich tożsamości ani szczegółów dotyczących samego samolotu. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Służby będą ustalać zarówno dokładne miejsce katastrofy, jak i jej przyczyny. NTSB zastrzega, że przedstawione dotychczas informacje mogą ulec zmianie wraz z postępem dochodzenia.

Źródło: Associated Press



