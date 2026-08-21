Samolot rozbił się na Alasce. Na pokładzie było osiem osób

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Samolot czarterowy z ośmioma osobami na pokładzie rozbił się w czwartek w pobliżu stacji radarowej w zachodniej Alasce - poinformowała Associated Press. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Wciąż nie ma informacji o stanie osób znajdujących się na pokładzie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Mapa wyspy z oznaczeniem Cape Newenham LRRS i funkcjonariusz NTSB w kurtce z żółtym napisem
Alaska. Samolot czarterowy rozbił się w pobliżu lotniskaGoogle Maps / Kayana SzymczakGetty Images

W skrócie

  • Samolot czarterowy z ośmioma osobami rozbił się w czwartek w pobliżu stacji radarowej na zachodniej Alasce, a służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia.
  • Według szefa regionu Alaska w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Transportu na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów i sześciu pasażerów, lecz nie przekazano szczegółów dotyczących ich losu.
  • Stanu osób znajdujących się na pokładzie, ich tożsamości oraz dokładnych okoliczności katastrofy jeszcze nie podano, a akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

O szczegółach zdarzenia poinformował Clint Johnson, szef regionu Alaska w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Według jego relacji na pokładzie samolotu znajdowało się dwóch pilotów oraz sześciu pasażerów.

Maszyna wystartowała z Anchorage, największego miasta Alaski. Prawdopodobnie rozbiła się wczesnym popołudniem w czwartek, gdy podchodziła do lądowania w rejonie Cape Newenham.

Johnson zaznaczył, że informacje dotyczące katastrofy są na razie wstępne. Nie przekazał również szczegółów na temat losu ośmiu osób znajdujących się na pokładzie.

Alaska. Ratownicy otrzymali zgłoszenie o "incydencie lotniczym"

Akcję poszukiwawczo-ratowniczą rozpoczęło Centrum Koordynacji Ratownictwa Alaski. Służby otrzymały zgłoszenie o "incydencie lotniczym" w pobliżu stanowiska radarowego dalekiego zasięgu w Cape Newenham.

Zobacz również:

Wypadek awionetki pod Łowiczem. Pilot przetransportowany LPR do szpitala
Łódzkie

Katastrofa lotnicza pod Łowiczem. Do lądowiska zabrakło kilkaset metrów

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

To odległy obszar położony w zachodniej części Alaski. W pobliżu znajduje się instalacja radarowa wykorzystywana do monitorowania przestrzeni powietrznej.

Centrum Koordynacji Ratownictwa Alaski przekazało, że kolejne informacje zostaną opublikowane w miarę ich napływania. Jak podaje Associated Press, przedstawiciele centrum nie odpowiedzieli na pytania dotyczące zdarzenia.

Nie wiadomo, jaki jest stan pasażerów i załogi samolotu

Na tym etapie służby nie podały, czy ktokolwiek z ośmiu osób znajdujących się na pokładzie przeżył katastrofę. Nie ujawniono również ich tożsamości ani szczegółów dotyczących samego samolotu. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Służby będą ustalać zarówno dokładne miejsce katastrofy, jak i jej przyczyny. NTSB zastrzega, że przedstawione dotychczas informacje mogą ulec zmianie wraz z postępem dochodzenia.

Źródło: Associated Press

Zobacz również:

Katastrofa samolotu w Peru
Świat

Katastrofa lotnicza w Peru. Rozbił się samolot, nikt nie przeżył

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Konflikt w koalicji. Czy Pełczyńska-Nałęcz opuści rząd? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze