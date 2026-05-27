Samolot Rosji naruszył granicę. Sąsiedni kraj potwierdza, jest reakcja

Krzysztof Ryncarz

Rosyjski samolot wojskowy prawdopodobnie naruszył przestrzeń powietrzną Finlandii - przekazał tamtejszy resort obrony. W sprawie wszczęto śledztwo. To kolejny incydent w ostatnim czasie, gdy obce maszyny naruszyły granicę państw NATO.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Myśliwiec F/A-18 fińskich sił zbrojnych w powietrzu
Samolot F-18 fińskich sił zbrojnychJONATHAN NACKSTRANDAFP

W skrócie

  • Rosyjski samolot wojskowy miał naruszyć fińską przestrzeń powietrzną, co zgłosił fiński resort obrony.
  • Na miejsce zdarzenia wysłano samoloty Sił Powietrznych Finlandii, a w sprawie naruszenia wszczęto dochodzenie.
  • W ostatnich tygodniach wystąpiły naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO, w tym przypadki z udziałem dronów na Łotwie, Litwie i w pobliżu Helsinek.
Do incydentu doszło u wybrzeży półwyspu Porkkala. Według armii Finlandii rosyjski samolot wojskowy najprawdopodobniej naruszył fińską przestrzeń powietrzną w celu uniknięcia burzy.

W okolice wysłano samoloty Sił Powietrznych. - Natychmiast wszczęto dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej - przekazał minister obrony Finlandii Antti Häkkänen.

"Straż Graniczna prowadzi dochodzenie w tej sprawie i będzie przekazywać więcej informacji w miarę postępów śledztwa" - poinformował fiński resort obrony w komunikacie.

Niebezpieczne ruchy Rosji. Fala naruszeń przestrzeni powietrznej NATO

W ostatnim czasie wielokrotnie dochodziło do naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO. Ma to w dużej mierze związek z trwającą wojną między Ukrainą i Rosją. Najczęściej przestrzeń naruszają drony.

Do incydentów dochodziło na Łotwie, gdzie bezzałogowce uderzyły m.in. w magazyn ropy naftowej w Rzeżycy. Ostatecznie po ataku doszło do dymisji ministra obrony oraz upadku rządu.

W maju niezidentyfikowane drony widziane były również w okolicy Helsinek oraz na Litwie. Kilka tygodni temuPolska poderwała myśliwce F-16 i przechwyciła rosyjski samolot wojskowy nad Morzem Bałtyckim. Maszyna co prawda nie naruszyła przestrzeni powietrznej naszego kraju, ale poruszała się z wyłączonym transponderem.

