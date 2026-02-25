Samolot pasażerski z USA ostrzelany? Ślady po kulach, trwa śledztwo

W skrócie Samolot American Airlines wracający z kolumbijskiego Medellin do Miami został uszkodzony. Odnaleziono na maszynie ślady przypominające dziury po kulach.

Podczas lotu nie odnotowano żadnych problemów, a nikt nie odniósł obrażeń.

Kolumbijskie służby prowadzą dochodzenie, a maszyna została wycofana z użytkowania, by przejść naprawę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Odkrycia dokonano po kursie samolotu American Airlines z Medellin w Kolumbii do Miami. Zlokalizowane zniszczenia zewnętrzne to najprawdopodobniej ślady po kulach - opisuje Fox Business.

Samolot najpierw w niedzielę wystartował do Kolumbii. Następnego ranka powrócił do Miami około godz. 10.33. Podczas lotu nie odnotowano żadnych problemów ani nietypowych sytuacji. Nikt nie odniósł obrażeń.

Nie wiadomo, ilu pasażerów znajdowało się na pokładzie podczas rejsu. Zazwyczaj Boeing 737 MAX 8 pomieścić może do 189 podróżnych.

Pracownicy uszkodzenia pokrycia maszyny dokonali podczas rutynowej kontroli na lotnisku. Jak opisuje airlive.net, zniszczenia przypominające dziury po kulach zlokalizowano na prawym skrzydle samolotu. Dokładnie mowa o części, która ważna jest przy sterowaniu przechyłem i stabilizacji bocznej.

USA. Tajemnicze zniszczenia samolotu. Maszynę ostrzelano?

Portal Fox Business w rozmowie z American Airines potwierdził, że maszyna jest uszkodzona. "Samolot natychmiast wycofano z eksploatacji, by przeprowadzić inspekcję i naprawę. Będziemy ściśle współpracować ze wszystkimi organami, by zbadać ten incydent" - przekazano w oświadczeniu.

Obecnie maszyna uziemiona jest na lotnisku Dallas Fort Worth, gdzie siedzibę mają American Airlines. Dotarła tam po tym, jak przeprowadzono tymczasowe łatanie dziur na skrzydle.

Jak czytamy, incydent wzbudził obawy dotyczące bezpieczeństwa w kolumbijskim Madellin, które niegdyś było znane z wysokiego poziomu przemocy i przestępczości. Warto podkreślić, że definitywnie nie wskazano jeszcze, w jaki sposób powstały opisywane wyżej uszkodzenia.

Dochodzenie wszczęły już kolumbijskie służby. Te badają wątek dotyczący grup przestępczych, które mogą odpowiadać za uszkodzenie maszyny.

Źródła: Fox Business, ABC News

Spór o program SAFE. Minister finansów w ''Graffiti'': Polscy podatnicy mogą oszczędzić od 36 do 60 miliardów złotych Polsat News Polsat News