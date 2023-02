Samolot niemal wpadł do oceanu. Na pokładzie rozległy się krzyki

Amerykańskie służby zajmujące się bezpieczeństwem lotniczym zapowiedziały zbadanie incydentu z udziałem Boeinga 777 należącego do przewoźnika United Airlines. Do zdarzenia doszło 18 grudnia, jednak dopiero teraz sprawa wyszła na jaw - opisuje BBC.

Maszyna niemal wpadła do oceanu

Lot numer 1722 z Maui na Hawajach rozpoczął się planowo. Kłopoty zaczęły się jednak krótko po starcie. Maszyna zaczęła nagle tracić wysokość, co uchwycił m.in. Flightradar24. BBC podaje, że po tym jak samolot osiągnął wysokość ok. 425 metrów, spadł do wysokości zaledwie 236 metrów. Flightradar24 pokazuje na wykresie jak wyglądało nabieranie wysokości i jej nagła utrata.

