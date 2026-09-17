Samolot LOT-u utknął na lotnisku w Toronto. Przyczyną usterka

W skrócie Ponad 200 osób oczekuje na lotnisku w Toronto od kilku godzin z powodu awarii samolotu PLL LOT.

Podczas kołowania samolotu do Warszawy wykryto usterkę jednego z elementów elektrycznych i rejs został odwołany.

Służby naziemne PLL LOT organizują pasażerom alternatywne połączenia. Przewoźnik przeprosił za powstałe utrudnienia.

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Z informacji przekazanych przez biuro prasowe Polskich Linii Lotniczych LOT wynika, że uszkodzenie w maszynie odkryto w momencie, gdy ta kołowała.

"Samolot typu Boeing 787-8 Dreamliner, o znakach SP-LRD, wykonujący rejs LO42 z Toronto do Warszawy zawrócił na stanowisko postojowe z powodu wykrytej usterki" - przekazało biuro prasowe w wiadomości przesłanej polsatnews.pl.

Przewoźnik wyjaśnił, że mimo podjętych prac nie udało się wyeliminować usterki. Z tego powodu "rejs został odwołany".

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"W chwili obecnej nasze służby naziemne są w kontakcie z pasażerami w celu zapewnienia alternatywnych połączeń. Przepraszamy pasażerów za niedogodności związane z odwołaniem rejsu - bezpieczeństwo operacji lotniczych, pasażerów i załóg jest naszym najważniejszym priorytetem" - czytamy w informacji przekazanej przez PLL LOT.

Dodajmy, że jako pierwsze o sprawie informowało RMF FM. Radio zrelacjonowało, że pasażerowie w trakcie prób naprawy usterki przebywali na pokładzie Boeinga. Trwało to kilka godzin. Gdy próby rozwiązania problemu nie przyniosły efektów, pasażerów przeniesiono do hali odlotów.

Samolotem miało podróżować ponad 200 osób. Z dotychczasowych informacji wynika, że doszło do awarii jednego z elementów elektrycznych.



