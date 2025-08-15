Samolot LOT musiał awaryjnie lądować w Chinach. Awaria silnika
Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, lecący na trasie Tokio - Warszawa, musiał awaryjne lądować w Chinach. Powodem była awaria silnika. W związku z usterką maszyna została skierowana na lotnisko zapasowe. Przewoźnik jest w kontakcie z chińskim przedstawicielstwem w sprawie powrotu pasażerów do Polski.
Jak przekazała w rozmowie z Interią Aleksandra Mościbrodzka z biura prasowego Polskich Linii Lotniczych LOT, decyzja o lądowaniu w Chinach była związana z awarią silnika. Maszyna Boeing 787-9 została skierowana na lotnisko zapasowe.
Samolot wystartował w czwartek ok. godziny 16:00 czasu polskiego z Tokio i skierował się w stronę Warszawy. Lot na początku odbywał się bez przeszkód.
Z informacji przekazanych przez rzecznik wynika, że przewoźnik jest w kontakcie z chińskim przedstawicielstwem. LOT pracuje także nad zapewnieniem pasażerom zakwaterowania.
W najbliższym czasie zostaną ustalone szczegóły dotyczące powrotu pasażerów do Polski.