Samolot LOT musiał awaryjnie lądować w Chinach. Awaria silnika

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, lecący na trasie Tokio - Warszawa, musiał awaryjne lądować w Chinach. Powodem była awaria silnika. W związku z usterką maszyna została skierowana na lotnisko zapasowe. Przewoźnik jest w kontakcie z chińskim przedstawicielstwem w sprawie powrotu pasażerów do Polski.

Samolot LOT musiał awaryjnie lądować w Chinach. Awaria silnika (Zdjęcie ilustracyne)
Samolot LOT musiał awaryjnie lądować w Chinach. Awaria silnika (Zdjęcie ilustracyne)NICOLAS ECONOMOU/NurPhotoAFP

Jak przekazała w rozmowie z Interią Aleksandra Mościbrodzka z biura prasowego Polskich Linii Lotniczych LOT, decyzja o lądowaniu w Chinach była związana z awarią silnika. Maszyna Boeing 787-9 została skierowana na lotnisko zapasowe.

Awaryjne lądowanie samolotu LOT. Powodem awaria silnika

Samolot wystartował w czwartek ok. godziny 16:00 czasu polskiego z Tokio i skierował się w stronę Warszawy. Lot na początku odbywał się bez przeszkód.

Zobacz również:

Interwencja Straży Granicznej na warszawskim Okęciu. Zdj. ilustracyjne
Mazowieckie

Awantura w samolocie tuż przed startem. Akcja służb na Okęciu

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Z informacji przekazanych przez rzecznik wynika, że przewoźnik jest w kontakcie z chińskim przedstawicielstwem. LOT pracuje także nad zapewnieniem pasażerom zakwaterowania.

    W najbliższym czasie zostaną ustalone szczegóły dotyczące powrotu pasażerów do Polski.

    Zobacz również:

    Dramatyczne chwile podczas lądowania samolotu na Tajwanie
    Świat

    Problemy podczas lądowania w Tajpej. Samolot uderzył o pas startowy

    Dawid Kryska
    Dawid Kryska
    Przydacz o zaproszeniu Nawrockiego przez Trumpa: Amerykanie dobierali swoich rozmówców. Mają swoje zdanie o TuskuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze