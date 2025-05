Mowa o locie z Frankfurtu do Sewilli w Hiszpanii 17 lutego 2024 r . W trakcie podróży, gdy 43-letni kapitan znajdował się w toalecie, drugi pilot - 38-latek - zemdlał .

Z raportu wynika, że kapitan ocenił, że drugi pilot "wydawał się zdolny do pracy i czujny", gdy wychodził.

Wskazano też, że Airbus A321 był stanie kontynuować lot w "stabilny sposób" dzięki autopilotowi. Na podstawie dzięków zarejestrowanych w kokpicie potwierdzono, że drugi pilot miał "poważną niezdolność" do pracy, gdy został sam.

W raporcie podano, że kapitan usiłował wejść do kokpitu przy użyciu kodu, który następnie uruchamia sygnał dźwiękowy, by drugi pilot mógł otworzyć drzwi. Doszło do kilku nieskutecznych prób.