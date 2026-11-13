Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek na londyńskim lotnisku Heathrow. Samolot Airbus A321 linii British Airways lecący z Amsterdamu podczas próby lądowania dwukrotnie uderzył ogonem w pas startowy.

Piloci musieli ponownie wznieść maszynę w powietrze. Za drugim podejściem udało im się bezpiecznie wylądować.

Na pokładzie samolotu znajdowało się około 220 pasażerów. Rzecznik prasowy przewoźnika poinformował, że nikt nie został poszkodowany. Brytyjski urząd badania wypadków lotniczych (AAIB) wszczął dochodzenie w sprawie.

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- Samolot wylądował bezpiecznie. Będziemy wspierać AAIB w prowadzonym dochodzeniu - powiedział rzecznik prasowy British Airways. Jednocześnie odmówił przekazania dalszych szczegółów na temat incydentu.

Londyn, Heathrow. Samolot uderzył w pas startowy

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak bardzo uszkodzony został samolot. Maszyna ma przejść dokładne badania techniczne, zanim wróci do przewożenia pasażerów. Wstępnie założono, że samolot będzie ponownie gotowy do lotów w sobotę.

Brytyjskie media zwracają uwagę, że uszkodzenia ogona samolotu mogą być często bardzo poważne i kosztowne.

Do podobnego incydentu doszło w 2024 roku na lotnisku w Toronto. Wówczas samolot Air France uderzył podczas lądowania ogonem w pas startowy.

Później maszyna przez sześć miesięcy przechodziła naprawy. Po tym czasie była ona na tyle zdolna do lotu, że przetransportowano ją z powrotem do Paryża, otwiera się w nowym oknie. We Francji samolot musiał przejść kolejne naprawy i jeszcze przez pewien czas nie mógł przewozić pasażerów.



