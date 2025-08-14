Reprezentantka Rosji na konkursie Miss Universe w 2017 roku zmarła we wtorek 12 sierpnia w Instytucie Medycznym im. Sklifosowskiego w Moskwie. Kobieta przebywała tam od 5 lipca, kiedy to uległa poważnym obrażeniom w wypadku samochodowym.

Według ustaleń śledczych Ksenia Aleksandrowa była pasażerką samochodu porshe, który zderzył się z łosiem na autostradzie M-9 w obwodzie twerskim. Pojazdem kierował 43-letni mężczyzna.

Nie żyje Ksenia Aleksandrowa. Reprezentowała Rosję w konkursie Miss Universe

Ksenia Aleksandrowa była 30-letnią rosyjską modelką urodzoną w Moskwie. W 2017 roku została wybrana wicemiss Rosji. Tego samego roku reprezentowała swój kraj na konkursie Miss Universe. Nie udało jej się jednak zakwalifikować do półfinału. Organizacja odpowiedzialna za konkurs pożegnała modelkę w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Organizacja Miss Universe wyraża najszczersze i najgłębsze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy w życiu doświadczyli światła Ksenii Aleksandrowej - reprezentantki Rosji na konkursie Miss Universe w 2017 roku" - napisano.

"Jej wdzięk, piękno i dusza pozostawiły niezapomniany ślad na całej rodzinie Miss Universe i nie tylko. Niech pamięć o niej nadal inspiruje dobrocią, siłą i miłością wszystkich, którzy mieli na tyle szczęścia, by ją poznać" - dodała organizacja.

