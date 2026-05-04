Samochód wjechał w tłum. Wielka akcja służb w Niemczech
W centrum Lipska, we wschodniej części Niemiec, samochód wjechał w grupę ludzi. Rannych jest kilka osób, a jedna osoba nie żyje - poinformowały służby, prostując relację burmistrza miasta. Sytuacja jest dynamiczna, wobec czego pojawiają się sprzeczne doniesienia. Ogłoszono "masowy incydent rannych".
W skrócie
- W Lipsku pojazd wjechał w grupę ludzi, powodując obrażenia u kilku osób oraz śmierć jednej osoby - poinformowała policja.
- Kierowca został zatrzymany, a służby prowadzą działania ratunkowe i apelują o nieblokowanie dróg ewakuacyjnych.
- Nieznane są przyczyny zdarzenia, burmistrz Lipska poinformował, że nie ustalono motywów sprawcy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło na ulicy Grimmaische w centrum Lipska, na wschodzie Niemiec. Policja potwierdziła, że kilka osób odniosło obrażenia po tym, jak kierowca osobówki z nieznanych przyczyn staranował grupę przechodniów.
Choć burmistrz Burkhard Jung - cytowany przez AFP - informował, że co najmniej dwie osoby nie żyją, według policji zginęła jedna osoba. Z uwagi na dynamikę sytuacji liczba ofiar może ulec zmianie.
W zdarzeniu miało uczestniczyć ponad 20 osób, z czego co najmniej dwie zostały poważniej ranne - podał portal MDR. Służby ratunkowe w Lipsku ogłosiły "masowy incydent rannych", który dotyczy sytuacji "wymagających specjalnego planowania i środków", w tym nadzwyczajnej pracy szpitali.
Lipsk. Samochód staranował ludzi, zatrzymano kierowcę
Charakter incydentu nie jest znany. Z relacji świadków wynika, że na miejscu tragedii panuje chaos. Do akcji ratunkowej poszkodowanych skierowano śmigłowiec.
"W centrum Lipska trwa obecnie akcja policyjna. Prosimy o nieblokowanie dróg ewakuacyjnych i stosowanie się do poleceń służb ratowniczych na miejscu zdarzenia" - apelowały służby.
Policja w Saksonii uspokoiła, że zagrożenie zostało zneutralizowane. "Kierowca został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia. Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji" - podano.
Burmistrz Lipska: Jeszcze nic nie wiemy o sprawcy
- Nie mamy jeszcze nic, co by wskazywało przyczynę (zdarzenia - red.), nie wiemy nic o sprawcy, wiemy tylko, że ktoś stąd przyjechał na rynek - powiedział burmistrz Lipska Burkhard Jung, cytowany przez "Berliner Morgenpost".
W pobliżu miejsca zdarzenia znajdują się uniwersytet oraz kościół - relacjonuje MDR. Radio Lipsk, powołując się na informacje swoich słuchaczy, podało, że w mieście miały zostać zorganizowane nielegalne wyścigi. Policja nie potwierdziła tych informacji.
Źródła: Reuters, AFP, Radio Lipsk, "Berliner Morgenpost", MDR