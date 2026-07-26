W skrócie Samochód wjechał w tłum w Berlinie, powodując śmierć jednej osoby i raniąc 17 kolejnych podczas wydarzenia w parku Tiergarten.

Policja poinformowała, że podejrzany o atak ma powiązania z berlińskim środowiskiem islamistycznym, ale nie został jeszcze zatrzymany.

Burmistrz Berlina określił zdarzenie jako "atak na wolne i otwarte społeczeństwo".

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Niemiecka policja i straż pożarna potwierdziły jak dotąd śmierć jednej osoby. Ponadto 17 osób zostało rannych, a trzy z nich znajdują się w stanie zagrażającym życiu.

Do tragedii doszło w popularnym berlińskim parku Tiergarten, blisko Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego w Berlinie. Powołując się na świadków dziennik "Bild" poinformował, że w tłum ludzi wjechała biała furgonetka.

- Według naszych najnowszych informacji pojazd wjechał do Tiergarten około godziny 22:00, raniąc kilka osób, a następnie zatrzymał się po uderzeniu w drzewo - poinformował rzecznik berlińskiej policji Florian Nath, cytowany przez Reutersa. Funkcjonariusz dodał, że po przybyciu służb na miejsce samochód był pusty.

Ciężarówka wjechała w tłum w Berlinie. Policja szuka sprawcy

W sobotę w centrum Berlina miejsce miała wielotysięczna Parada Równości. Uczestnicy festiwalu świętowali w stolicy Niemiec Christopher Street Day. To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie.

Po ataku impreza została zakończona, a organizatorzy oraz policja zaapelowali do zgromadzonych o skierowanie się do domów. Służby zamknęły dostęp do okolicy Placu Poczdamskiego. Obecnie trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Na ten moment nic nie wiadomo o motywach ataku.

W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne. O sytuacji informowany jest na bieżąco kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Obecnie niemieckiej policji udało się ustalić, że sprawca ataku ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi. Ponadto potwierdzono, że wóz, który uderzył w tłum, był biały.

- Podejrzany o przeprowadzenie ataku samochodem podczas sobotniej Parady Równości w Berlinie został zidentyfikowany jako członek berlińskiej "sceny islamistycznej"; nie został jeszcze aresztowany - poinformował rzecznik policji z Berlina.

Florian Nath dodał, że "trwają działania przeciwko podejrzanemu". Jak wyjaśnił, policja przeprowadziła kilka operacji, w tym przeszukała jedno z mieszkań w dzielnicy Schoeneberg, ale "nie doszło do aresztowania, bo nikogo tam nie znaleziono". Nath zastrzegł, że ze względu na toczące się śledztwo nie może podać dalszych informacji.

Burmistrz Berlina o zdarzeniu: Atak na wolne i otwarte społeczeństwo

Dodajmy, że do zdarzenia odniósł się burmistrz Berlina Kai Wegner. Na platformie X zamieścił on wpis, w którym podkreślił, że zdarzenie to jest "atakiem na wolne i otwarte społeczeństwo".

"Po pokojowym i barwnym Christopher Street Day zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób" - napisał.

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Burmistrz dodał, że stolica Niemiec "jest miastem wolności", a wolność ta "została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób". Ponadto zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich najbliższymi oraz podziękował służbom.

Wegner pojawił się też późnym wieczorem na miejscu tragedii, gdzie oświadczył: "Nie pozwolimy, by nasz sposób wspólnego życia został nam odebrany".





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