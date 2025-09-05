W skrócie Nowe pożary wybuchają w Kanadzie z powodu gorącej i suchej pogody oraz działalności człowieka.

W Kolumbii Brytyjskiej zamknięto autostradę przez trudny do opanowania pożar Mine Creek.

W Jukonie przedłużono kontrakty strażaków, aby dłużej monitorowali zagrożone tereny.

Zamknięto autostradę łączącą północną część Kolumbii Brytyjskiej z południem. Powodem jest rozległy pożar lasu, nazwany Mine Creek. Ogień wymknął się spod kontroli.

Gwałtowny pożar i ogień przy autostradzie

Potężne pożary lasów wciąż szaleją w dużej części Kanady. Spore utrudnienia w transporcie spowodował kolejny, który trwa w obwodzie Hope, u zbiegu rzek Fraser i Coquihalla, w prowincji Kolumbia Brytyjska na południowym zachodzie Kanady.

Zamknięta pozostaje autostrada numer 5, która łączy północną i południową część prowincji. W czwartek kanadyjskie ministerstwo transportu poinformowało, że otworzy drogę "tak szybko, jak widzialność się poprawi i podróżowanie [po tej drodze - red.] będzie bezpieczne".

O tym, jak wyglądać może przejazd przez tę objętą ogniem drogę, świadczy nagranie zamieszczone w mediach społecznościowych:

Pożar w tej części Kanady wybuchł w poniedziałek, najprawdopodobniej po uderzeniu pioruna. W czwartek pochłonął teren o powierzchni około 1900 hektarów.

W środę pożar osiągnął piąty stopień, co oznaczało że jest on niezwykle intensywny, a ogień może przenosić się przez korony drzew. W czwartek po południu na wyżej położonych terenach stopień pożaru oceniano na czwarty, co wciąż oznacza "bardzo intensywny pożar", który może pochłaniać korony drzew.

Rozwój pożarów w tej części Kanady umożliwia gorąca i sucha pogoda, która utrzymuje się nad większością Kolumbii Brytyjskiej.

Ponownie otwarta została z kolei autostrada numer 20, która wcześniej była nieprzejezdna z powodu pożaru Beef Trail Creek.

Strażacy będą czuwać dłużej w Jukonie

Bardzo napięta sytuacja pożarowa panuje również w sąsiadującym z Kolumbią Brytyjską od północy Jukonie. Ze względu na suche i ciepłe warunki władze terytorium zdecydowały się o tydzień przedłużyć kontrakty z tamtejszymi strażakami na obserwowanie terenów leśnych.

Zwykle kontrakty zobowiązujące strażaków do obecności na tych terenach wygasają wraz z końcem sierpnia, jednak w czwartek niektóre załogi pozostaną na miejscach do 12 września "w zależności od pogody" - podały władze Jukonu w oświadczeniu.

Przedłużono obecność nie tylko strażaków operujących na ziemi. O co najmniej tydzień działać będą również załogi dwóch śmigłowców gaśniczych.

Na terenie Jukonu w ciągu minionego tygodnia pojawiły się cztery nowe pożary, wszystkie wywołane przez ludzi. Do czwartku wieczorem na całym terytorium Jukonu aktywnych pozostawało 90 pożarów.

