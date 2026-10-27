Samochód celowo wjechał w ludzi pod Hanowerem. Trwa obława

Alicja Krause

Alicja Krause

Samochód celowo wjechał w grupę ludzi w północnych Niemczech - donosi "Bild". Rannych zostało kilka osób. Policjanci otworzyli ogień do pojazdu, jednak sprawcy zdołali uciec pieszo. Trwa obława. Możliwe, że sprawcy i poszkodowani znali się.

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Akcja służb ratunkowych i policji po tym, jak samochód wjechał w grupę ludzi w Neustadt am Rübenberge.
Drastyczny wypadek w Niemczech. Samochód "celowo" wjechał w grupę ludzi, trwa obławaMoritz Frankenberg / DPA / dpa Picture-AllianceAFP

W skrócie

  • W miejscowości Neustadt am Rübenberge w Dolnej Saksonii samochód celowo wjechał w grupę ludzi, raniąc cztery lub pięć osób, których życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Policjanci, którzy prowadzili w pobliżu kontrolę, otworzyli ogień do sprawców, jednak ci zdołali porzucić auto i uciec pieszo. Trwają poszukiwania.
  • Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że poszkodowani i sprawcy znali się, a służby obecnie wyjaśniają okoliczności zajścia oraz motywy, jakimi kierowali się napastnicy.
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Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Neustadt am Rübenberge w Dolnej Saksonii niedaleko Hanoweru. Jak donosi "Bild", tuż przed północą samochód marki BMW "celowo" wjechał w grupę ludzi.

Zdaniem gazety "szczęśliwy zbieg okoliczności" zadziałał na korzyść policji. W pobliżu miejsca zdarzenia funkcjonariusze prowadzili rutynową kontrolę drogową. Dzięki temu stali się oni świadkami zajścia i zareagowali natychmiast.

Niemcy. Samochód "celowo" wjechał w grupę ludzi. Są ranni

Mundurowi otworzyli ogień do pojazdu, aby go zatrzymać. Mimo to sprawcy - których liczba do tej pory jest nieznana - zdołali uciec pieszo, porzucając uszkodzone auto. Uszkodzeniu uległo też kilka innych pojazdów.

Na miejsce wezwano posiłki - liczną grupę policjantów, strażaków i służb ratunkowych. Do działań zaangażowano również śmigłowiec oraz psa policyjnego.

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Alicja Krause

W wyniku wypadku "cztery lub pięć osób" zostało rannych. Niektórzy doznali poważnych obrażeń. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Chwile grozy w Niemczech. Samochód wjechał w ludzi, trwa obława

Poszukiwania sprawców wypadku nie przyniosły na razie rezultatu - przekazała rzeczniczka policji cytowana przez "Bild". Niejasne pozostają ponadto okoliczności samego zdarzenia. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że poszkodowani i sprawcy znali się.

"Teren zdarzenia zabezpieczali uzbrojeni po zęby policjanci" - pisze "Bild". Dochodzenie w sprawie trwa, a na miejscu wciąż prowadzone są czynności.

Zadaniem służb będzie wyjaśnienie, kto siedział za kierownicą, ile osób brało udział w przestępstwie i jaki motyw nimi kierował - wyjaśnia RTL.

Źródła: Reuters, RTL, "Bild"

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