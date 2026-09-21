W skrócie Radosław Sikorski zadeklarował, że jeśli Donald Trump zakończy wojnę w Ukrainie, nominowałby go do Pokojowej Nagrody Nobla.

Sikorski odniósł się do potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji wobec krajów NATO oraz wskazał na wzrost napięcia na granicy z Estonią.

Premier Donald Tusk ostrzegł przed możliwą eskalacją działań wojennych późną jesienią i zimą oraz zagrożeniem hybrydowym, w tym atakami dronów i rakiet.

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Słowa Radosława Sikorskiego padły na konferencji prasowej w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Szef polskiej dyplomacji ma wziąć udział w blisko 30 spotkaniach w różnych formatach.

Jedno z pytań dziennikarzy dotyczyło tego, czego wicepremier spodziewa się po zaplanowanym na wtorek spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zelenskim.

- Chwała Bogu, że (prezydent Trump - red.) podpisał Ustawę Lindseya Grahama. Teraz jeszcze trzeba podjąć decyzję o jej zastosowaniu. To jest rzecz, którą Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny - powiedział szef polskiej dyplomacji.

"Nominuję Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla". Sikorski wskazał warunek

- Przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli prezydent Trump zakończy wojnę w Ukrainie, to ja sam, mając do tego prawo, nominuję go do Pokojowej Nagrody Nobla - zadeklarował Sikorski.

W przeszłości Trump ubiegał się o Pokojową Nagrodę Nobla. W 2025 roku rekomendację w jego sprawie złożył premier Izraela Binjamin Netanjahu. Osobną rekomendację złożył również rząd Pakistanu. Ostatecznie jednak odznaczenie nie trafiło do prezydenta USA.

Rosja zaatakuje terytorium NATO? Sikorski: Nie próbowałbym

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Sikorski został także zapytany o ewentualne wtargnięcie sił rosyjskich na terytorium któregoś z państw NATO. - Nie próbowałbym - odpowiedział krótko. Dodał jednak, że "to naprawdę nie jest moment na wątpienie w rosyjskie zagrożenie".

W ostatnim czasie światowe media rozpisywały się o rosnącym zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej. W niedzielę wskazywał na nie estoński "The Baltic Flank", informując, że Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) wprowadziła nowe ograniczenia w przemieszczaniu się po rosyjskiej stronie granicy z Estonią.

"Wygląda na to, że zarówno po stronie rosyjskiej, jak i w Estonii trwają przygotowania na ewentualne skutki mobilizacji" - ostrzegli dziennikarze.

"Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne". Tusk ostrzega

W ubiegłym tygodniu przed możliwą eskalacją ostrzegał również premier Donald Tusk. -Chcę przedstawić opinii publicznej najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy, ponieważ jest to scenariusz zakładający poważne zdarzenia i wymagający skupienia, powagi i tej mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów - powiedział.

Premier przekazał, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. - W ocenie wywiadów w planie Kremla są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę - ostrzegł.



