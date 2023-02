Więzienie, do którego rozpoczął się transfer tysięcy podejrzanych, ma docelowo pomieścić 40 tys. osób. Opublikowane przez BBC zdjęcia przedstawiają pierwszą grupę więźniów. Do placówki prowadzeni są w kajdankach, boso, a na ich ciałach widać mnóstwo tatuaży. Na fotografiach zobaczyć można także jak mężczyźni, bezpośrednio przed doprowadzeniem ich do cel, siedzą obok siebie z rękami założonymi za ogolonymi głowami.

Prezydent Salwadoru: To będzie ich nowy dom

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele tak zakomunikował na Twitterze fakt rozpoczęcia transportów do nowej placówki: "To będzie ich nowy dom, w którym będą żyć przez dziesięciolecia, wszyscy wymieszani, niezdolni do wyrządzania dalszych szkód ludności".

