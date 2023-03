Rządy "żelaznej pięści" prezydenta Bukele Orteza

Prezydent Nayib Armando Bukele Ortez to młody, 42-letni polityk, sprawujący władzę w Salwadorze od 2019 roku. W tym kraju jednym z głównych problemów są gangi, dlatego podstawowym celem głowy państwa było ograniczenie ich wpływów oraz zmniejszenie rekordowej liczby morderstw i przestępstw.

Jak donosi "The Washington Post", po dojściu do władzy Bukele Ortez zawarł umowę z przywódcami grup przestępczych, aby w pierwszej kolejności ograniczyć liczbę zabójstw. W zamian za układ gangi miały otrzymać obietnicę mniej restrykcyjnych warunków w więzieniach oraz możliwość wcześniejszych zwolnień.

W marcu 2022 roku - w związku z ogromną liczbą morderstw (92 zbrodnie w ciągu niespełna czterech dni - red.) - władze wprowadziły stan wyjątkowy, który ma pomóc rozprawić się z falą przestępstw w kraju, a także przedstawić bezwzględny wizerunek władz "żelaznej pięści".

Stan wyjątkowy w Salwadorze popiera 75 proc. społeczeństwa

Organizacje zajmujące się prawami człowieka zarzucają prezydentowi łamanie wszelkich praw do sprawiedliwego procesu. Human Rights Watch (HRW), powołując się na dokumenty salwadorskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przekazało, że między marcem a sierpniem 2022 roku do więzień trafiło co najmniej 60 tys. osób, w tym setki dzieci. W więzieniach ma dochodzić także do tortur.

Zdaniem HRW do zatrzymań ma dochodzić choćby na podstawie tego, że dana osoba ma tatuaż lub zamieszkuje okolicę, gdzie gangi mają swoje wpływy.

Według ekspertów cytowanych przez "The Washington Post" działania władz mogą przysporzyć wysoką popularność obecnej głowie państwa, lecz nie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w kraju, ponieważ takie więzienia jeszcze bardziej demoralizują przestępców.

Według cyklicznych badań opinii publicznej stan wyjątkowy i politykę Bukele Orteza popiera około 75 proc. obywateli.