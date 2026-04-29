W skrócie Ponad 50 osób w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Finlandii od stycznia do kwietnia 2026 roku zostało zakażonych szczepami Salmonelli Bovismorbificans.

Za zakażenia najprawdopodobniej odpowiadają nasiona kiełków importowane z Włoch, a partie Good4U Super Sprouts Super Greens zostały wycofane z obrotu w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego zaleca, aby nie spożywać wycofanego produktu i dokładnie myć ręce oraz naczynia po kontakcie z kiełkami.

Oprócz Wielkiej Brytanii zachorowania dotyczą co najmniej sześciu krajów europejskich, a jej źródłem prawdopodobnie są nasiona kiełków importowane z Włoch - przekazał brytyjski tabloid "The Sun"

Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w okresie od stycznia do kwietnia 2026 roku pięćdziesiąt osób w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Finlandii zostało oznaczonych jako zakażone genetycznie podobnymi szczepami Salmonelli Bovismorbificans.

Epidemia salmonelli w Europie. 15 zakażeń w Wielkiej Brytanii, ponad 30 w Finlandii

Od stycznia 2026 roku w Anglii i Walii odnotowano łącznie 15 zakażeń - donosi Food Safety News. Pięć osób zachorowało na tyle poważnie, że trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło po wycofaniu partii nasion kiełków sprzedawanych w dużych supermarketach, takich jak Waitrose i Sainsbury's, w zeszłym tygodniu z powodu możliwej obecności salmonelli.

W Finlandii, według Fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) oraz Fińskiego Urzędu ds. Żywności (Ruokavirasto), zgłoszono 32 przypadki zachorowań.

Media podały nazwę produktu, który może zawierać bakterie

Partie kiełków Good4U Super Sprouts Super Greens zostały wycofane z obrotu w Wielkiej Brytanii i Irlandii w zeszłym tygodniu z powodu możliwej obecności salmonelli.

Wycofane kiełki są dostępne w 60-gramowych opakowaniach z datą przydatności do spożycia 22, 26, 29 i 30 kwietnia oraz 3 maja 2026 r.

- Ściśle współpracujemy z agencjami zdrowia publicznego w celu zbadania międzynarodowego wybuchu epidemii salmonelli, która została powiązana ze spożyciem kiełków - powiedziała Amy Douglas, główna epidemiolog w brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), cytowana przez tabloid.

- Trwają dochodzenia w sprawie źródła skażenia, jednak ryzyko dla społeczeństwa w Wielkiej Brytanii jest niskie, biorąc pod uwagę dobrowolne wycofanie produktu z rynku przez producenta - dodała.

- Jeśli kupiłeś wycofany produkt, nie jedz go. Jeśli miałeś kontakt z wycofanymi kiełkami, dokładnie umyj ręce mydłem i ciepłą wodą oraz wyczyść wszelkie zanieczyszczone naczynia kuchenne - podsumowała epidemiolog.

Salmonella. Groźna bakteria wywołująca zatrucie pokarmowe

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że Salmonella to bakteria wywołująca choroby układu pokarmowego m.in. wymioty i ostrą, czasem krwawą, biegunkę.

Choroba wywołana przez ten patogen może doprowadzić do odwodnienia, a w skrajnych przypadkach do zgonu osób zarażonych.

Konsekwencje zatrucia najdotkliwiej odczuwają dzieci i osoby starsze, u których odporność jest za słaba, aby szybko zwalczyć bakterię.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od sześciu godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym.

Źródło: The Sun

