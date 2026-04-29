Salmonella u 50 osób w kilku krajach. Trop wiedzie do jednego produktu
Ponad 50 osób w kilku europejskich państwach zachorowało na Salmonellę - przekazały brytyjskie media. Za wszystkie zakażenia najprawdopodobniej odpowiadają kiełki sprowadzone z Włoch. Władze Wielkiej Brytanii wystosowały ostrzeżenie przed zakupem konkretnego produktu.
W skrócie
- Ponad 50 osób w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Finlandii od stycznia do kwietnia 2026 roku zostało zakażonych szczepami Salmonelli Bovismorbificans.
- Za zakażenia najprawdopodobniej odpowiadają nasiona kiełków importowane z Włoch, a partie Good4U Super Sprouts Super Greens zostały wycofane z obrotu w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
- Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego zaleca, aby nie spożywać wycofanego produktu i dokładnie myć ręce oraz naczynia po kontakcie z kiełkami.
Oprócz Wielkiej Brytanii zachorowania dotyczą co najmniej sześciu krajów europejskich, a jej źródłem prawdopodobnie są nasiona kiełków importowane z Włoch - przekazał brytyjski tabloid "The Sun"
Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w okresie od stycznia do kwietnia 2026 roku pięćdziesiąt osób w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Finlandii zostało oznaczonych jako zakażone genetycznie podobnymi szczepami Salmonelli Bovismorbificans.
Epidemia salmonelli w Europie. 15 zakażeń w Wielkiej Brytanii, ponad 30 w Finlandii
Od stycznia 2026 roku w Anglii i Walii odnotowano łącznie 15 zakażeń - donosi Food Safety News. Pięć osób zachorowało na tyle poważnie, że trafiły do szpitala.
Do zdarzenia doszło po wycofaniu partii nasion kiełków sprzedawanych w dużych supermarketach, takich jak Waitrose i Sainsbury's, w zeszłym tygodniu z powodu możliwej obecności salmonelli.
W Finlandii, według Fińskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej (THL) oraz Fińskiego Urzędu ds. Żywności (Ruokavirasto), zgłoszono 32 przypadki zachorowań.
Media podały nazwę produktu, który może zawierać bakterie
Partie kiełków Good4U Super Sprouts Super Greens zostały wycofane z obrotu w Wielkiej Brytanii i Irlandii w zeszłym tygodniu z powodu możliwej obecności salmonelli.
Wycofane kiełki są dostępne w 60-gramowych opakowaniach z datą przydatności do spożycia 22, 26, 29 i 30 kwietnia oraz 3 maja 2026 r.
- Ściśle współpracujemy z agencjami zdrowia publicznego w celu zbadania międzynarodowego wybuchu epidemii salmonelli, która została powiązana ze spożyciem kiełków - powiedziała Amy Douglas, główna epidemiolog w brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), cytowana przez tabloid.
- Trwają dochodzenia w sprawie źródła skażenia, jednak ryzyko dla społeczeństwa w Wielkiej Brytanii jest niskie, biorąc pod uwagę dobrowolne wycofanie produktu z rynku przez producenta - dodała.
- Jeśli kupiłeś wycofany produkt, nie jedz go. Jeśli miałeś kontakt z wycofanymi kiełkami, dokładnie umyj ręce mydłem i ciepłą wodą oraz wyczyść wszelkie zanieczyszczone naczynia kuchenne - podsumowała epidemiolog.
Salmonella. Groźna bakteria wywołująca zatrucie pokarmowe
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że Salmonella to bakteria wywołująca choroby układu pokarmowego m.in. wymioty i ostrą, czasem krwawą, biegunkę.
Choroba wywołana przez ten patogen może doprowadzić do odwodnienia, a w skrajnych przypadkach do zgonu osób zarażonych.
Konsekwencje zatrucia najdotkliwiej odczuwają dzieci i osoby starsze, u których odporność jest za słaba, aby szybko zwalczyć bakterię.
Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od sześciu godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym.
Źródło: The Sun