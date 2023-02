Świat Salman Rushdie stracił wzrok w jednym oku. Powodem atak nożownika

Do ataku na Salmana Rushdiego doszło 12 sierpnia ubiegłego roku w mieście Chautauqua w stanie Nowy Jork. Pisarz miał wygłosić wykład o wolności artystycznej. Na początku spotkania został zaatakowany nożem przez 24-letniego Hadiego Matara - Amerykanina, którego rodzice wyemigrowali z Libanu, zwolennika irańskiego reżimu.

Pisarz odniósł poważne rany szyi i twarzy, lewej ręki oraz brzucha. Jego życie prawdopodobnie uratowała obecność strażaka i lekarzy na miejscu, którzy udzielili mu pierwszej pomocy i zatamowali krwawienie. Rushdie był hospitalizowany przez sześć tygodni. Stracił wzrok w prawym oku, ma też niedowład ręki.

Reklama

Salman Rushdie po ataku: Nie jest źle

W rozmowie z dziennikarzem "The New Yorker" Davidem Remnickiem pisarz przyznał, że choć z jego zdrowiem "bywało lepiej", to biorąc pod uwagę to, co przeszedł, "nie jest tak źle".

- Największe obrażenia są wyleczone. Mam czucie w kciuku, palcu wskazującym i dolnej części dłoni. Przechodzę rehabilitację. Mówią mi, że radzę sobie naprawdę dobrze - powiedział Rushdie.

Przyznał, że po ataku nożownika miał koszmary i przerażające wizje. - Teraz wydaje się, że jest ich coraz mniej. Jest w porządku. Mogę wstać i pochodzić. Są części mojego ciała, które wymagają ciągłej kontroli. To był kolosalny atak - zapewnił.

Rushdie odniósł się też do wyrazów wsparcia płynących do niego po ataku. SMS-y i e-maile płynęły z całego świata - To, że wszyscy byli tak poruszeni, było bardzo miłe. Nigdy nie myślałem o tym, jak zareagują ludzie, jeśli zostanę zamordowany lub będę na granicy śmierci - podsumował.

Jak wygląda Salman Rushdie?

"The New Yorker" zamieścił nowe, czarno-białe zdjęcie pisarza - widać na nim Rushdiego w okularach z jednym przyciemnionym szkłem.