2,95 miliarda euro - tyle Saksonia-Anhalt otrzyma z obecnego budżetu UE na lata 2021-2027. Pieniądze są przeznaczane między innymi na remonty szkół, kompleksowe modernizacje hal sportowych i przedszkoli, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitali.

Saksonia-Anhalt jest niemieckim krajem związkowym, który w przeliczeniu na mieszkańca otrzymuje najwięcej pieniędzy z unijnej polityki regionalnej.

Wkrótce jednak władzę w Magdeburgu może objąć skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD). Jeśli ewentualny rząd AfD w Saksonii-Anhalcie naruszałby podstawowe prawa Unii, landowi mogłoby grozić wstrzymanie finansowania, a w konsekwencji powstałaby potężna luka w budżecie.

Zdaniem eurodeputowanego Zielonych Daniela Freunda AfD to partia, która działa przeciwko europejskiemu projektowi i Unii Europejskiej. - Komisja Europejska w razie potrzeby mogłaby wstrzymać wypłatę środków - mówi polityk, cytowany przez portal niemieckiego nadawcy ARD, tagesschau.de.

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Freund należał do europosłów, którzy szczególnie zdecydowanie sprzeciwiali się działaniom byłego premiera Węgier Viktora Orbána. Bruksela wstrzymała wypłatę nawet 18 miliardów euro unijnych funduszy dla tego państwa. Z powodu sporu o praworządność KE wstrzymała również środki przeznaczone dla Polski.

- W obu krajach widzieliśmy, że po zamrożeniu unijnych funduszy doszło do zmiany rządu, a nowe władze nawiązały znacznie lepsze relacje z europejskimi instytucjami - mówi Daniel Freund. Jego zdaniem, szczególnie dobrze widać to na Węgrzech, "gdzie obserwujemy obecnie naprawdę poważne reformy, przywracanie praworządności i ponowne przestrzeganie unijnych zasad, dzięki czemu pieniądze mogą znów być wypłacane".

Freund uważa, że podobny scenariusz można sobie wyobrazić również w Saksonii-Anhalcie, jeśli tamtejszy rząd krajowy nie będzie przestrzegał podstawowych praw UE - na przykład podważał zasadę państwa prawa albo dyskryminował mniejszości.

Unia Europejska ma prawo wstrzymać wypłaty, jeśli istnieje ryzyko, że środki mogłyby przyczyniać się do korupcji lub naruszania praworządności. W Niemczech mechanizm ten może być stosowany również na poziomie krajów związkowych; dotyczy to tzw. funduszy strukturalnych. Za ich realizację odpowiadają w dużej mierze władze poszczególnych landów.

- Obecnie jest to około 500 milionów euro rocznie, czyli mniej więcej 20 proc. wydatków inwestycyjnych Saksonii-Anhaltu - wyjaśnia Luise Quaritsch z Jacques Delors Centre, berlińskiego ośrodka badawczego i think tanku zajmującego się polityką europejską. - Gdyby te środki zostały zamrożone, mogłoby to poważnie uderzyć w rozwój regionalny i wsparcie gospodarki, a tym samym również negatywnie odbić się na władzach landu - mówi Quaritsch.

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AfD nie wydaje się przejmować tą dyskusją. - Śmiejemy się z naszych politycznych przeciwników, którzy teraz również na poziomie UE próbują nas dyskryminować w sposób niedemokratyczny. Świadczy to o tym, że w politycznej rywalizacji od dawna nie mają już wobec nas żadnych argumentów - mówi Bernd Baumann, szef frakcji AfD w Bundestagu.

SPD chce podczas negocjacji nad kolejnym budżetem UE na lata 2028-2034 zabiegać o to, aby Saksonia-Anhalt nadal korzystała z unijnych funduszy. Eurodeputowany Matthias Ecke podkreśla jednak, że środki te są uzależnione od przestrzegania podstawowych wartości UE. - Zakładam, że Saksonia-Anhalt nadal będzie tych wartości przestrzegać albo że ich przestrzegania dopilnuje rząd federalny - podkreśla socjaldemokrata.

Jak dotąd taki właśnie wydaje się być kierunek działania rządu w Berlinie. Kanclerz Friedrich Merz podkreślił, że w razie konieczności władze federalne mogą dopilnować przestrzegania konstytucji również w Saksonii-Anhalcie.

Redakcja Polska Deutsche Welle

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