W skrócie Péter Magyar zapowiedział, że o odpowiedzialności karnej premiera Viktora Orbana zdecydują niezależne sądy, a nie politycy.

Magyar zadeklarował, że jego partia Tisza ma już kandydatów na stanowiska ministerialne i nie wyklucza negocjacji z Władimirem Putinem w sprawie dostaw surowców energetycznych.

Większość niezależnych sondaży przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech wskazuje poparcie dla Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a dla Fideszu 35-38 proc.

Dziennik "Nepszava" zapytał Petera Magyara o oczekiwania "znacznej części jego wyborców" wobec skazania na karę pozbawienia wolności premiera Victora Orbana. - Pociąganie do odpowiedzialności lidera innej partii nie jest zadaniem Petera Magyara, premiera ani żadnego innego lidera partii - zaznaczył przewodniczący Tiszy.

- Zadaniem rządu jest stworzenie ram dla niezależnego sądownictwa i profesjonalnie funkcjonującego organu śledczego. Jeśli będą one funkcjonować, to one będą decydować, kto popełnił jakie przestępstwo i wydawać wyroki - podkreślił Magyar.

Węgry. Peter Magyar gotowy do przejęcia władzy. Nie wklucza negocjacji z Putinem

Opozycjonista przyznał, że jego partia ma już kandydatów na szefów każdego z ministerstw i zarys struktury rządu. Wyjawił, że jego gabinet składałby się m.in. z resortów zdrowia, edukacji, rozwoju obszarów wiejskich, środowiska czy finansów. Sprawy UE - dodał - najprawdopodobniej przypadałyby bezpośrednio kancelarii premiera.

Przewodniczący Tiszy skomentował też kwestie międzynarodowe, podkreślając, że mimo otwartego wspierania Orbana przez administrację prezydenta Donalda Trumpa, TISZA chciałaby utrzymać "konstruktywne partnerstwo z USA".

Zapewnił też, że nie wyklucza negocjacji w sprawie dostaw surowców energetycznych z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Magyar skrytykował rząd Orbana za brak dywersyfikacji dostaw ropy i gazu, podkreślając, że proces ten jest konieczny, chociaż nie zostanie sfinalizowany z dnia na dzień. - W razie potrzeby będziemy (z Rosją) negocjować, co nie oznacza, że zostaniemy przyjaciółmi - podkreślił Magyar.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Ostatnie sondaże

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. W ostatnich tygodniach przed głosowaniem większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu premiera Orbana wahającym się między 35 a 38 proc. Badania opinii wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych. Sytuacja jest niezwykle napięta: z dwóch niezależnych sondaży wynika, że niemal 90 proc. wyborców Tiszy uważa, iż Fidesz utrzyma władzę wyłącznie dzięki fałszerstwom. Z kolei w obozie władzy dominuje przekonanie, że to opozycja w jakiś sposób "skręci" wybory.

