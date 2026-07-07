W skrócie Marine Le Pen została uznana za winną w sprawie defraudacji środków Parlamentu Europejskiego i ukarana trzema latami więzienia, z czego dwa lata w zawieszeniu, a rok pod dozorem elektronicznym.

Sąd apelacyjny w Paryżu nałożył także na Le Pen 100 tys. euro grzywny oraz zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 45 miesięcy, z czego 30 miesięcy zawiesił.

Sprawa dotyczyła nadużywania funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia asystentów eurodeputowanych, którzy mieli pracować na rzecz partii we Francji.

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Sąd orzekł wobec Marine Le Pen karę trzech lat pozbawienia wolności, z czego dwa lata zostały zawieszone. Pozostały rok ma odbyć w formie dozoru z elektroniczną bransoletą.

Warunki aresztu domowego Le Pen zostaną określone w późniejszym terminie. Opuszczanie miejsca zamieszkania może być dozwolone w określonych okolicznościach, np. z powodów zawodowych lub rodzinnych.

Liderka Zjednoczenia Narodowego otrzymała również karę 100 tys. euro grzywny oraz otrzymała zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, z czego 30 miesięcy zawieszono.

Wyrok oznacza złagodzenie wcześniejszego orzeczenia sądu pierwszej instancji, który nałożył na Le Pen pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne.

Francja. Sąd złagodził wcześniejszy zakaz wobec Le Pen

- Odnotowujemy znaczne złagodzenie wyroku - powiedział Rodolphe Bosselut, adwokat Marine Le Pen. Zapytany, czy jest zadowolony z orzeczenia, odpowiedział: - Tak, częściowo, to dobry początek.

Według francuskich mediów orzeczenie może mieć znaczenie dla planów politycznych Marine Le Pen przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku.

Sama polityczka oceniała wcześniej, że odbywanie kary w formie dozoru z elektroniczną bransoletą utrudniłoby prowadzenie kampanii wyborczej ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się.

Zarazem Reuters podaje, że wtorkowy wyrok oznacza, iż Le Pen teoretycznie będzie mogła kandydować w wyborach w kwietniu 2027 roku, ponieważ odbyła już większość z 15-miesięcznego zakazu, który obowiązuje od czasu zeszłorocznego wyroku.

Marine Le Pen skazana. Sprawa dotyczyła środków Parlamentu Europejskiego

Proces Le Pen dotyczył wykorzystywania środków Parlamentu Europejskiego przeznaczonych na wynagrodzenia asystentów eurodeputowanych Frontu Narodowego, obecnie Zjednoczenia Narodowego.

Według oskarżenia osoby opłacane z budżetu PE wykonywały w rzeczywistości pracę na rzecz partii we Francji. Sąd uznał Marine Le Pen za winną udziału w tym procederze.

Liderka francuskiej skrajnej prawicy ma odnieść się do wyroku podczas zaplanowanego na wtorkowy wieczór wywiadu w telewizji TF1.

Źródło: AFP, Reuters





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