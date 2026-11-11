Sąd zdecydował w sprawie brata Viktora Orbana. "Nie było wątpliwości"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Sąd rejonowy w Budapeszcie zarządził miesięczny areszt dla Arona Orbana, młodszego brata byłego premiera Węgier Viktora Orbana, oraz jego wspólnika. Obaj są podejrzani w sprawie dotyczącej przemytu ludzi z Wietnamu.

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Były premier Węgier Viktor Orban w garniturze
Brat byłego premiera Węgier Viktora Orbana został tymczasowo aresztowany Balint Szentgallay/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Sąd w Budapeszcie zarządził miesięczny areszt dla Arona Orbana, młodszego brata byłego premiera Węgier Viktora Orbana, oraz jego wspólnika w sprawie o przemyt ludzi.
  • Podejrzani mieli pomóc co najmniej 100 obywatelom Wietnamu w nielegalnym przekroczeniu węgierskiej granicy pod pretekstem udziału w krótkich programach szkoleniowych.
  • Węgierskie Krajowe Biuro Śledcze postawiło zarzuty czterem osobom, oskarżając je o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
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Rzecznik sądu poinformował, że nie było wątpliwości co do zasadności zarzutów wobec żadnej z osób objętych postępowaniem.

Cztery osoby (wobec jednej zastosowano nadzór policyjny, a druga pozostaje na wolności) są podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

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Wszyscy czterej podejrzani, w tym Aron Orban, zostali przesłuchani przez Węgierskie Krajowe Biuro Śledcze (NNI), a prokuratura złożyła wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Argumentowano, że pozostanie podejrzanych na wolności mogłoby utrudnić prowadzenie śledztwa lub doprowadzić do mataczenia w sprawie.

Węgry. Tymczasowy areszt dla brata Viktora Orbana

Sprawa dotyczy pomocy, której podejrzani mieli udzielić co najmniej 100 obywatelom Wietnamu w nielegalnym przekroczeniu granicy Węgier.

Osoby te oficjalnie ubiegały się o wjazd na Węgry w celu udziału w krótkich programach szkoleniowych. Śledczy podejrzewają jednak, że wielu z nich nigdy nie wzięło udziału w zajęciach, a inni pozostali w kraju po wygaśnięciu ważności wiz. Władze uważają, że rzeczywistym celem podróży była Europa Zachodnia, gdzie jako migranci mogli liczyć na lepsze perspektywy zatrudnienia i warunki życia.

Podejrzani mieli pośredniczyć w procedurach wizowych przy udziale węgierskich placówek dyplomatycznych w Wietnamie, pobierając przy tym opłaty za swoje usługi.

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