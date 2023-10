Gruzja. Prezydent złamała konstytucję

Gruzja. Sąd: Prezydent złamała ustawę zasadniczą

W poniedziałek sędziowie Sądu Konstytucyjnego Gruzji uznali, że prezydent Salome Zurabiszwili , która udała się w podróż do krajów Europy bez zgody Rady Ministrów, złamała ustawę zasadniczą. Po decyzji sądu gruziński parlament ma dwa tygodnie na rozpatrzenie i poddanie pod głosowanie wniosku o odwołanie Zurabiszwili.

Według prawa w Gruzji prezydent może korzystać z uprawnień przedstawicielskich w stosunkach zagranicznych wyłącznie za zgodą rządu. Podczas podróży do europejskich krajów Zurabiszwili miała przekonywać rozmówców z Niemiec i Francji do przyznania Gruzji statusu kandydata do Unii Europejskiej.