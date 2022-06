Pierwsze nieoficjalne informacje w tej sprawie pojawiły się już na początku maja. "Politico" dotarło do wyników głosowania Sądu Najwyższego w sprawie odwrócenia federalnego prawa do aborcji. Przeciek ten był uważany za zaskakujący, ponieważ przecieki z SN to niezwykła rzadkość w USA.

Sąd Najwyższy odwraca federalne prawo. Przełomowa decyzja

Jak podaje Reuters, po niemal dwóch miesiącach pojawia się potwierdzenie - Sąd Najwyższy odwrócił federalne prawo, które umożliwiało dokonywanie aborcji. Konserwatywna większość przegłosowała zmianę stosunkiem sześciu głosów do trzech.

Sąd Najwyższy USA orzekł, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych. W opinii SN stanowi jasno, że "konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji", a wyroki w precedensowych sprawach Roe kontra Wade i Casey kontra Planned Parenthood zostają uchylone. Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo do aborcji dokonywanych w początkowym okresie ciąży.

"Uprawnienia do regulacji aborcji zostają zwrócone narodowi i jego wybranym przedstawicielom" - napisano w orzeczeniu.

Furtka dla konserwatystów

Przed dwoma miesiącami "Politico" wskazywało, że głosowanie odbyło się już znacznie wcześniej, jednak na oficjalne potwierdzenie wciąż oczekiwano. Odwrócenie federalnego prawa oznacza zakończenie niemal 50-letniej gwarancji prawa do aborcji w USA, umożliwiając jednocześnie, by każdy stan zdecydował o ewentualnym ograniczeniu lub całkowitym zakazie aborcji.

Wyciek informacji o planowanym orzeczeniu spowodował protesty przed SN.