Sąd Najwyższy stanął po stronie praw LGBT. Pierwsza dama Kenii protestuje

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Sąd Najwyższy orzekł, że władze Kenii niesłusznie zakazały działalności organizacji praw człowieka walczącej o prawa osób LGBT. Orzeczenie to nie spodobało się pierwszej damie, Rachel Ruto. Żona prezydenta wezwała do ogólnonarodowych modlitw przeciwko homoseksualizmowi. Jak twierdzi, decyzja najważniejszego w kraju sądu uderza w instytucję rodziny. Pomimo możliwości rejestracji organizacji praw człowieka i stowarzyszeń, kontakty homoseksualne pozostają w Kenii nielegalne i grozi za nie do 14 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Flaga LGBT / 123RF/PICSEL