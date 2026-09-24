W skrócie Sąd federalny nakazał natychmiastowe przywrócenie dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico akredytacji do Białego Domu po pozwie mediów.

Sędzia Tim Kelly uznał blokadę dla dziennikarzy za nielegalną, odrzucając argumentację dotyczącą bezpieczeństwa narodowego.

Po wycofaniu akredytacji przez Donalda Trumpa inne media solidarnie wycofały swoich dziennikarzy, a Trump uruchomił własny kanał Trump TV.

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Sędzia sądu federalnego Tim Kelly orzekł w czwartek, że zablokowanie dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico dostępu do Białego Domu, otwiera się w nowym oknie jest nielegalne. Wyrok został wydany po tym, jak przedstawiciele mediów, którym odebrano akredytację, zaskarżyli decyzję Trumpa.

Administracja Donalda Trumpa otrzymała sądowy nakaz natychmiastowego wycofania decyzji i przywrócenia dziennikarzom akredytacji - podał Reuters. Wyrok zabezpieczono 14-dniowym zakazem stosowania zarządzonej przez Trumpa blokady, tak aby dziennikarze mogli odzyskać dostęp do Białego Domu ze skutkiem natychmiastowym.

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Sędzia Kelly odrzucił argumentację urzędników Białego Domu, którzy w uzasadnieniu odebrania akredytacji części mediów powoływali się na kwestie bezpieczeństwa narodowego.

- W aktach sprawy brakuje dowodów potwierdzających twierdzenie pozwanych, że cofnięcie kart stałego wstępu powodów faktycznie przyczyni się do ochrony bezpieczeństwa narodowego, lub że bezpieczeństwo narodowe będzie zagrożone, jeśli sąd nakazuje przywrócenie tych kart w trakcie trwania niniejszego postępowania sądowego - powiedział sędzia.

Ponadto Kelly zwrócił w uzasadnieniu uwagę, że sam Trump publicznie stwierdził, iż akredytacje odebrano nie ze względu na bezpieczeństwo narodowe, lecz jego subiektywną opinię o rzetelności zablokowanych tytułów.

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Donald Trump ogłosił wycofanie akredytacji w sobotę, twierdząc, że CNN, MS NOW i Politico "szerzą fake newsy".

"Media nie powinny mieć możliwości ciągłego publikowania lub przekazywania fikcji i kłamstw w swoich relacjach dotyczących prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa czy samych Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump na Truth Social i zapowiedział, że zakazem mogą zostać objęci kolejni dziennikarze.

W geście solidarności i sprzeciwu swoich dziennikarzy wycofały z Białego Domu pozostałe akredytowane media, łącznie z Fox News.

W reakcji na bojkot Donald Trump uruchomił własną Trump TV, która podczas pierwszej relacjonowanej konferencji nie była w stanie zapewnić należytej obsługi i zamiast przemowy Donalda Trumpa widzowie przez dziewięć minut przemowy prezydenta słuchali szumów.

Źródło: Reuters



