Sąd bezlitosny dla Trumpa. Prezydent musi odwołać zakaz

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Sąd federalny nakazał Donaldowi Trumpowi natychmiastowe przywrócenie dostępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico. Orzeczenie to skutek pozwu ze strony mediów, na które Donald Trump nałożył w sobotę zakaz w związku z rzekomym szerzeniem dezinformacji. Sędzia stwierdził rażącą sprzeczność działań prezydenta z amerykańską konstytucją.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump w garniturze przemawia przy mównicy z godłem USA, w tle amerykańskie flagi.
Sąd nakazał Donaldowi Trumpowi natychmiastowe zwrócenie akredytacji dziennikarzom CNN, MS NOW i PoliticoThe White House / Joyce N. Boghosianmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Sąd federalny nakazał natychmiastowe przywrócenie dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico akredytacji do Białego Domu po pozwie mediów.
  • Sędzia Tim Kelly uznał blokadę dla dziennikarzy za nielegalną, odrzucając argumentację dotyczącą bezpieczeństwa narodowego.
  • Po wycofaniu akredytacji przez Donalda Trumpa inne media solidarnie wycofały swoich dziennikarzy, a Trump uruchomił własny kanał Trump TV.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Sędzia sądu federalnego Tim Kelly orzekł w czwartek, że zablokowanie dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico dostępu do Białego Domu, otwiera się w nowym oknie jest nielegalne. Wyrok został wydany po tym, jak przedstawiciele mediów, którym odebrano akredytację, zaskarżyli decyzję Trumpa.

Administracja Donalda Trumpa otrzymała sądowy nakaz natychmiastowego wycofania decyzji i przywrócenia dziennikarzom akredytacji - podał Reuters. Wyrok zabezpieczono 14-dniowym zakazem stosowania zarządzonej przez Trumpa blokady, tak aby dziennikarze mogli odzyskać dostęp do Białego Domu ze skutkiem natychmiastowym.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Świat

"Zakazuję w Białym Domu". Trump uderza w amerykańskie media

Adam Gaafar
Adam Gaafar

USA. Sąd zdecydował w sprawie akredytacji mediów wykluczonych przez Trumpa

Sędzia Kelly odrzucił argumentację urzędników Białego Domu, którzy w uzasadnieniu odebrania akredytacji części mediów powoływali się na kwestie bezpieczeństwa narodowego.

- W aktach sprawy brakuje dowodów potwierdzających twierdzenie pozwanych, że cofnięcie kart stałego wstępu powodów faktycznie przyczyni się do ochrony bezpieczeństwa narodowego, lub że bezpieczeństwo narodowe będzie zagrożone, jeśli sąd nakazuje przywrócenie tych kart w trakcie trwania niniejszego postępowania sądowego - powiedział sędzia.

Zobacz również:

Donald Trump przemawia podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Świat

Trump grzmi na forum ONZ. "Wzywam państwa członkowskie"

Alicja Krause
Alicja Krause

Ponadto Kelly zwrócił w uzasadnieniu uwagę, że sam Trump publicznie stwierdził, iż akredytacje odebrano nie ze względu na bezpieczeństwo narodowe, lecz jego subiektywną opinię o rzetelności zablokowanych tytułów.

Prezydent uruchomił Trump TV. Blamaż pierwszej transmisji

Donald Trump ogłosił wycofanie akredytacji w sobotę, twierdząc, że CNN, MS NOW i Politico "szerzą fake newsy".

"Media nie powinny mieć możliwości ciągłego publikowania lub przekazywania fikcji i kłamstw w swoich relacjach dotyczących prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa czy samych Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump na Truth Social i zapowiedział, że zakazem mogą zostać objęci kolejni dziennikarze.

W geście solidarności i sprzeciwu swoich dziennikarzy wycofały z Białego Domu pozostałe akredytowane media, łącznie z Fox News.

W reakcji na bojkot Donald Trump uruchomił własną Trump TV, która podczas pierwszej relacjonowanej konferencji nie była w stanie zapewnić należytej obsługi i zamiast przemowy Donalda Trumpa widzowie przez dziewięć minut przemowy prezydenta słuchali szumów.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Donald Trump
Świat

Apel Trumpa jeszcze przed przemową w ONZ. Zwrócił się do Putina

Michał Blus
Paweł Sekmistrz
Michał Blus, Paweł Sekmistrz


"Polityczny WF": Tego Nawrocki nie przeskoczy. Kto wynegocjuje pobyt wojsk USA?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze