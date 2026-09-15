"Sabotaż na kolei", mowa o kilku miejscach. Akcja służb w Holandii

W skrócie W centralnej i północnej Holandii ruch pociągów został zakłócony z powodu podejrzenia sabotażu, a na torach znaleziono przedmioty przypominające rury.

Materiały zostały przymocowane do torów i według operatora kolejowego ProRail celowo umieszczone, jednak nie ustalono jeszcze, kto jest za to odpowiedzialny.

Awaria sieci kolejowej spowodowała utrudnienia, szczególnie w miejscowościach takich jak Zwolle, Deventer i Amersfoort, a przywracanie ruchu wciąż trwa.

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We wtorkowy poranek pociąg zetknął się z "materiałami na torach" - przekazał holenderskiemu portalowi NOS rzecznik holenderskiego operatora kolejowego ProRail. W tym incydencie nikt nie ucierpiał, nie doszło też do wypadku.

Po godz. 10 portal AD podał, że przedmioty przypominające rury zostały odnalezione w pięciu miejscach na terenie prowincji Geldria. Wcześniej ten sam portal podawał nieoficjalnie, że obiekty wykryto w co najmniej 13 miejscach.

- Byliśmy obecni w tych miejscach i znaleźliśmy materiały, które zostały tam celowo umieszczone - powiedział rzecznik ProRail, dodając, że sytuacja jest wyjątkowa. - Coś takiego nigdy wcześniej w historii się nie zdarzyło - podkreślił.

Krajowa jednostka policji podała, że prowadzi dochodzenie w różnych miejscach. W sieci pojawiły się zdjęcia funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali znalezione rury. Następnie pakowali je do specjalnych worków, aby zabezpieczyć je jako materiał dowodowy.

Holenderska Główna Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa również bada okoliczności zdarzenia. Służby chcą ustalić przede wszystkim, kto jest odpowiedzialny za podłożenie rur na tory.

Groźny incydent w Holandii. Na torach znaleziono przedmioty przypominające rury

Niewykluczone, że wraz z upływem czasu dojdzie do wykrycia kolejnych rur. ProRail podkreśla, że zostały one przymocowane do torów. Prawdopodobnie doszło do sabotażu.

Póki co nie ustalono, kto mógł być odpowiedzialny za podłożenie przedmiotów na tory.

Holenderskie media informują, że we wtorek w Hadze miał się odbyć Prinsjesdag - uroczystość rozpoczynająca roczną sesję tamtejszego parlamentu. Nie wiadomo, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane. Według rzecznika lokalnej policji, cytowanego przez portal NOS, wątek ten jest badany.

Holandia. "Sabotaż" na torach. Służby pracują nad przywróceniem ruchu

Agencja Reutera donosi natomiast, że obiekty te "spowodowały awarie w sieci" kolejowej oraz zakłóciły ruch pociągów w centralnej i północnej Holandii. Pracownicy ProRail pracują nad przywróceniem połączeń.

- Dla nas priorytetem jest, aby materiały jak najszybciej zostały usunięte z torów, aby dowody zostały zabezpieczone i by jak najszybciej wznowić ruch pociągów - wyjaśnił rzecznik ProRail.

Zakłócenia mają dotyczyć w szczególności miejscowości takich jak Zwolle, Deventer i Amersfoort. Pasażerowie oczekujący na stacjach nie mogą liczyć na zastępczą komunikację autobusową.

"Sabotaż" na torach w Holandii. Utrudnienia dla podróżnych

- Ze względu na dużą liczbę zakłóceń i ogromną liczbę dotkniętych nimi pasażerów, uruchomienie autobusów nie jest możliwe - poinformował rzecznik przewoźnika Nederlandse Spoorwegen, cytowany przez NOS.

Nie wiadomo, jak długo zajmie przywracanie ruchu na wszystkich odcinkach. Do tej pory pociągi zaczęły na nowo kursować m.in. na odcinku między Utrechtem a Goudą.

"Nasz personel ciężko pracuje nad usunięciem tych materiałów i zapewnieniem bezpieczeństwa. Tam, gdzie to możliwe, jak najszybciej wznowimy ruch pociągów. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z krajowymi służbami ratunkowymi oraz innymi zaangażowanymi stronami" - zapewnił ProRail w oświadczeniu.

Źródła: AD, NOS, agencja Reutera

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