"Sabotaż na kolei", mowa o 13 miejscach. Akcja służb w Holandii

We wtorkowy poranek pociąg zetknął się z "materiałami na torach" - przekazał holenderskiemu portalowi NOS rzecznik holenderskiego operatora kolejowego ProRail. W tym incydencie nikt nie ucierpiał, nie doszło też do wypadku.

Według portalu AD na torach w co najmniej 13 miejscach znalezione zostały przedmioty przypominające rury.

- Byliśmy obecni w tych miejscach i znaleźliśmy materiały, które zostały tam celowo umieszczone - powiedział rzecznik, dodając, że sytuacja jest wyjątkowa. - Coś takiego nigdy wcześniej w historii się nie zdarzyło - podkreślił.

Niewykluczone, że wraz z upływem czasu dojdzie do wykrycia większej liczby takich przedmiotów. ProRail podkreśla, że zostały one przymocowane do torów. Prawdopodobnie doszło do sabotażu.

Póki co nie wiadomo, kto mógł być odpowiedzialny za podłożenie przedmiotów na tory.

Groźny incydent w Holandii. Na torach znaleziono przedmioty przypominające rury

Agencja Reutera donosi natomiast, że obiekty te "spowodowały awarie w sieci" kolejowej oraz zakłóciły ruch pociągów w centralnej i północnej Holandii. Pracownicy ProRail pracują nad przywróceniem połączeń.

- Dla nas priorytetem jest, aby materiały jak najszybciej zostały usunięte z torów, aby dowody zostały zabezpieczone i by jak najszybciej wznowić ruch pociągów - wyjaśnił rzecznik ProRail.

Zakłócenia mają dotyczyć w szczególności miejscowości takich jak Zwolle, Deventer i Amersfoort. Pasażerowie oczekujący na stacjach nie mogą liczyć na zastępczą komunikację autobusową.

"Sabotaż" na torach w Holandii. Utrudnienia w ruchu

- Ze względu na dużą liczbę zakłóceń i ogromną liczbę dotkniętych nimi pasażerów, uruchomienie autobusów nie jest możliwe - poinformował rzecznik przewoźnika Nederlandse Spoorwegen, cytowany przez NOS.

Nie wiadomo, jak długo zajmie przywracanie ruchu na wszystkich odcinkach. Do tej pory pociągi zaczęły na nowo kursować m.in. na odcinku między Utrechtem a Goudą.

"Nasz personel ciężko pracuje nad usunięciem tych materiałów i zapewnieniem bezpieczeństwa. Tam, gdzie to możliwe, jak najszybciej wznowimy ruch pociągów. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z krajowymi służbami ratunkowymi oraz innymi zaangażowanymi stronami" - zapewnił ProRail w oświadczeniu.

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