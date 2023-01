Saakaszwili trafił na oddział intensywnej terapii. Jest w stanie krytycznym

Świat

Były prezydent Gruzji, który odsiaduje wyrok w Tbilisi, Micheil Saakaszwili jest w stanie krytycznym. Taką informację podał jego rzecznik. Wcześniej prezydent Ukrainy apelował do władz Gruzji, by przetransportować polityka do kliniki w Ukrainie.

Zdjęcie Micheil Saakaszwili w szpitalu. Zdjęcie z grudnia 2022 / Mychajło Fedorow / Twitter