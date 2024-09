- Chodzi o to, aby się do siebie zbliżyć, porozmawiać ze sobą, negocjować, aby znaleźć dobre, solidne kompromisy - powiedział prezydent Austrii po wyborach do tamtejszego parlamentu, które - według sondaży exit poll - wygrała skrajnie prawicowa i prorosyjska Austriacka Partia Wolności. Alexander Van der Bellen dodał, że osobiście uda się na spotkania z liderami, aby omówić dalsze kroki.