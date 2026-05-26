W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że Armenia może utracić korzystną cenę za rosyjski gaz w przypadku rezygnacji z integracji z Rosją.

Armenia stara się zacieśniać współpracę z Unią Europejską, jednocześnie deklarując chęć utrzymania i pogłębiania relacji z Rosją.

W kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych w Armenii Rosja prowadzi kampanię dezinformacyjną, mającą na celu zdyskredytowanie obecnego rządu.

Armenia jest członkiem kierowanej przez Rosję Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) i jest w dużym stopniu zależna od rosyjskich dostaw energii. W ostatnich latach kraj na Kaukazie Południowym stara się jednak zacieśnić więzi z Unią Europejską - oficjalnie rozpoczął nawet proces integracji ze wspólnotą.

W maju w Erywaniu odbył się historyczny szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Według Moskwy członkostwo w obu strukturach nie może iść w parze, a jeśli Armenia odmówi integracji z Rosją, może stracić "bardzo atrakcyjną" cenę za rosyjski gaz.

Rosja szantażuje gazem. "Bardzo, bardzo atrakcyjna cena"

W poniedziałek o relacje z azjatyckim krajem pytany był rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Istnieje bardzo, bardzo atrakcyjna i więcej niż preferencyjna cena rosyjskiego gazu. Ale oczywiście takie warunki nie są dostępne dla uczestników innych struktur integracyjnych. Tam struktura cen jest zupełnie inna. Opiera się na zasadach rynkowych - mówił rosyjski polityk.

Minister spraw zagranicznych Armenii Ararat Mirzojan oświadczył z kolei, że jego kraj nie jest zainteresowany zerwaniem stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją. - Chcemy i będziemy dążyć do zachowania i pogłębienia naszych normalnych stosunków - mówił w poniedziałek reporterom w Erywaniu.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się armeński premier Nikol Paszynian. Jak mówił, jego kraj "nigdy nie będzie zaangażowany w działania antyrosyjskie", a Rosja "to supermocarstwo", które "zasługuje na szacunek". Zapewnił jednak, że Ukraina również nie jest wrogiem Armenii. - Już w 2022 roku powiedziałem, że Armenia nie jest sojusznikiem Rosji w kwestii Ukrainy - podkreślał.

Armenia przed wyborami parlamentarnymi. Putin mówił o "logicznym" kroku

Oświadczenie Kremla w sprawie rosyjskiego gazu pojawia się przed wizytą sekretarza stanu USA Marco Rubio w Armenii. Amerykański resort informował, że polityk ma we wtorek odwiedzić Erywań, aby porozmawiać z Mirzojanem.

Władimir Putin poruszył kwestię cen gazu podczas kwietniowego spotkania z premierem Paszynianem, mówiąc, że Erywań zapłacił 177,50 dolarów za tysiąc metrów sześciennych gazu z Rosji, który w Europie kosztowałby ponad 600 dolarów. Później Putin powiedział również, że "logiczne" byłoby przeprowadzenie przez Armenię referendum w sprawie jej dążeń do UE.

7 czerwca w Armenii odbędą się wybory parlamentarne. Jak informowano, w związku ze zbliżającym się głosowaniem Rosja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę kampanię dezinformacyjną, mającą na celu zdyskredytowanie obecnego rządu Armenii.

Źródło: Agencja Reutera, Ukrinform





