Bogato zdobiony agat odkryto na terenie wsi Lio Piccolo, na północ od Wenecji. Kamień znaleziono pod wodą, na dnie laguny. - To rzadkie znalezisko, zwłaszcza w środowisku podwodnym - ocenił prowadzący badania prof. Carlo Beltrame.

Tajemniczy klejnot znaleziony pod wodą. "Możliwość poznania korzeni"

Na prążkowanym kamieniu półszlachetnym wygrawerowano tajemniczą sylwetkę. Badacze twierdzą, że jest to najprawdopodobniej postać związana z mitologią rzymską.

- Takie odkrycia jak to, dają Włochom możliwość poznania swoich korzeni - stwierdził wenecki radny ds. kultury Alberto Ballarin.

Odkrycia w Lagunie Weneckiej. Mogą stanowić wgląd w kulturę mieszkańców

Wcześniej archeolodzy odkryli we wsi m.in. konstrukcję z ceglaną podłogą i dębowymi ścianami, datowaną na I-II w. n. e. Znajdująca się ok. 3,5-metra pod powierzchnią budowla miała służyć mieszkańcom do przechowywania ostryg.