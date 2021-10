Rzym. Turyści wracają do stolicy Włoch. Hotele niemal pełne na długi weekend

Świat

To zdarzyło się pierwszy raz od początku pandemii. Rzymscy hotelarze mają powody do zadowolenia, bo na nadchodzący długi weekend zarezerwowano prawie wszystkie miejsca w ich ośrodkach. Lokalna prasa informuje, że to efekt masowego powrotu turystów, ale i szczytu przywódców państw G20.

Zdjęcie Jedną z głównych atrakcji Rzymu jest Koloseum, czyli Amfiteatr Flawiuszów / Pixabay / Archiwum