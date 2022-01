W mediach opublikowano zdjęcia sprzed parafii w centrum Wiecznego Miasta, gdzie odbyły się uroczystości pogrzebowej 44-letniej działaczki neofaszystowskiego ruchu Forza Nuova. Po ich zakończeniu hołd oddano jej salutem rzymskim, a na trumnie położona została flaga ze swastyką. Sfotografowali to z okien mieszkańcy okolicznych domów.

Trwa policyjne dochodzenie w celu zidentyfikowania uczestników incydentu, który wywołał falę protestów.

Proboszcz nic nie wiedział

Wikariat Rzymu oświadczył, że potępia stanowczo to, co stało się przed parafią pod wezwaniem Świętej Łucji po uroczystości pogrzebowej i zaznaczył, że odbyło się to całkowicie bez wiedzy proboszcza i całego tamtejszego duchowieństwa. Podkreślono w nocie, że swastyka jest "straszliwym symbolem nie do pogodzenia z chrześcijaństwem".

Ponadto diecezja rzymska potępiła ten czyn jako "ciężką, obraźliwą i niedopuszczalną ideologiczną instrumentalizację" i przytoczyła słowa proboszcza, że nie było na to żadnej zgody.

Osobne oświadczenie potępiające incydent wydali proboszcz parafii i jego zastępca, wyrażając "głęboki smutek, rozczarowanie i niezgodę na to, co się stało".