W skrócie Na Majorce doszło do tragedii na plaży, w której zginął 55-letni turysta z Niemiec.

Mężczyzna próbował uratować tonącego 20-latka, jednak sam został wciągnięty przez wir wody.

Ratownik oraz surferzy pomogli 20-latkowi i Niemcowi wydostać się na brzeg, ale życia turysty nie udało się uratować.

Wcześniej na Majorce wydarzył się podobny wypadek, gdzie również zginął starszy mężczyzna podczas próby ratowania innej osoby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Hiszpańskie media informują o tragedii na plaży na Majorce. Starszy turysta z Niemiec zginął podczas akcji ratowniczej.

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie w okolicach miasta Manacor. Kąpielisko nie było strzeżone, Młody mężczyzna nagle zaczął się topić. Jak relacjonowano, wir wody wciągał 20-latka.

Na pomoc ruszył 55-letni Niemiec, ale także on wpadł w wir i nie potrafił wydostać się na powierzchnię wody.

Majorka. Dramatyczna akcja ratunkowa, nie żyje turysta z Niemiec

W porę interweniował ratownik, który wyciągnął tonącego 20-latka. Na pomoc ruszyli również surferzy. Ci wydostali na brzeg obywatela Niemiec.

Niestety, mimo prób reanimacji życia turysty nie udało się uratować. Po 40 minutach stwierdzono zatrzymanie krążenia i zgon starszego plażowicza.

W tym samym czasie 20-latka przewieziono do szpitala w miasteczku Porto Cristo.

Na miejscu nieszczęśliwego wypadku interweniowała policja i służby medyczne. Dwie osoby postronne, w tym żona 55-latka, wymagały pomocy z powodu silnego szoku, jaki wywołała u nich tragedia.

Tragiczny wypadek na Majorce. To nie pierwszy taki przypadek

Służby na Majorce wszczęły dochodzenie. Portal Mallorca-Magic przypomniał, że ledwie kilka miesięcy wcześniej na wyspie doszło do podobnego wypadku.

Wówczas 67-latek wskoczył do wody, aby pomóc swojemu towarzyszowi. Ten najwyraźniej miał kłopoty z utrzymaniem się na powierzchni.

Wir wciągnął również starszego mężczyznę. Akcja reanimacyjna z użyciem defibrylatora trwała prawie pół godziny i nie przyniosła pozytywnego skutku.

Źródła: MajorcaDailyBulletin, Mallorca-Magic

