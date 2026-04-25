Rzucił się na pomoc, nagle porwał go wir. Tragedia w turystycznym raju

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Turysta z Niemiec zginął, próbując ratować życie młodego mężczyzny wciągniętego przez wir wody. Do dramatycznych scen doszło na Majorce. 55-latkowi nie pomogła długotrwała reanimacja. W silnym szoku po wypadku byli świadkowie całego zajścia, w tym żona zmarłego.

Szeroka, piaszczysta plaża na Majorce z parasolami, leżakami, ludźmi, jachtami w zatoce i wzgórzami w tle
Tragedia na Majorce. Nie żyje turysta z Niemiec (zdjęcie ilustracyjne)DAMARIN VINCENT / HEMIS.FRAFP

W skrócie

  • Na Majorce doszło do tragedii na plaży, w której zginął 55-letni turysta z Niemiec.
  • Mężczyzna próbował uratować tonącego 20-latka, jednak sam został wciągnięty przez wir wody.
  • Ratownik oraz surferzy pomogli 20-latkowi i Niemcowi wydostać się na brzeg, ale życia turysty nie udało się uratować.
  • Wcześniej na Majorce wydarzył się podobny wypadek, gdzie również zginął starszy mężczyzna podczas próby ratowania innej osoby.
Hiszpańskie media informują o tragedii na plaży na Majorce. Starszy turysta z Niemiec zginął podczas akcji ratowniczej.

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie w okolicach miasta Manacor. Kąpielisko nie było strzeżone, Młody mężczyzna nagle zaczął się topić. Jak relacjonowano, wir wody wciągał 20-latka.

Na pomoc ruszył 55-letni Niemiec, ale także on wpadł w wir i nie potrafił wydostać się na powierzchnię wody.

Majorka. Dramatyczna akcja ratunkowa, nie żyje turysta z Niemiec

W porę interweniował ratownik, który wyciągnął tonącego 20-latka. Na pomoc ruszyli również surferzy. Ci wydostali na brzeg obywatela Niemiec.

Niestety, mimo prób reanimacji życia turysty nie udało się uratować. Po 40 minutach stwierdzono zatrzymanie krążenia i zgon starszego plażowicza.

W tym samym czasie 20-latka przewieziono do szpitala w miasteczku Porto Cristo.

Zobacz również:

Nowe doniesienia ws. utonięcia Brytyjczyka w Tajlandii (zdj. ilustracyjne)
Świat

Tragedia na plaży w Tajlandii. "Ratownik powiedział, że nie potrafi pływać"

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Na miejscu nieszczęśliwego wypadku interweniowała policja i służby medyczne. Dwie osoby postronne, w tym żona 55-latka, wymagały pomocy z powodu silnego szoku, jaki wywołała u nich tragedia.

Tragiczny wypadek na Majorce. To nie pierwszy taki przypadek

Służby na Majorce wszczęły dochodzenie. Portal Mallorca-Magic przypomniał, że ledwie kilka miesięcy wcześniej na wyspie doszło do podobnego wypadku.

Wówczas 67-latek wskoczył do wody, aby pomóc swojemu towarzyszowi. Ten najwyraźniej miał kłopoty z utrzymaniem się na powierzchni.

Wir wciągnął również starszego mężczyznę. Akcja reanimacyjna z użyciem defibrylatora trwała prawie pół godziny i nie przyniosła pozytywnego skutku.

Źródła: MajorcaDailyBulletin, Mallorca-Magic

Zobacz również:

Rimini. 13-latek utonął podczas kolonii. Opiekunka stanie przed sądem
Polska

Polka oskarżona we Włoszech po tragedii na plaży. W tle śmierć 13-latka

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
