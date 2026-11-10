W skrócie Promocja w lokalu z kebabem w Dortmundzie, gdzie danie kosztowało jedno euro, przyciągnęła setki klientów i doprowadziła do niebezpiecznego chaosu na ulicy.

Tłum stał się agresywny wobec policji, rzucając w funkcjonariuszy m.in. kamieniami, butelkami oraz hulajnogą, doszło też do uszkodzenia radiowozu.

Komendant policji w Dortmundzie, Tim Frommeyer, potępił przemoc i podkreślił, że każdy przebywający w przestrzeni publicznej musi przestrzegać obowiązujących zasad.

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Jak informują niemieckie media, kusząca promocja przyciągnęła setki klientów. Zdaniem stacji WDR ludzi było tak wiele, że nie mieścili się już na chodniku. Kolejki rozciągnęły się na jezdnię. Niektórzy wspinali się na skrzynki elektryczne.

Wśród zgromadzonych byli nie tylko dorośli, ale również nastolatki i dzieci. Wszystkich przyciągnęła na miejsce okazyjna promocja. Lokal z kebabem Dortmundzie w niedzielę - w dniu otwarcia - sprzedawał popularne danie w cenie zaledwie jednego euro.

Chaos w Niemczech. Zaczęło się od promocji

Po jakimś czasie sytuacja wymknęła się spod kontroli, a niektórzy klienci stali się agresywni. Według relacji niemieckich mediów ich zachowanie wynikało z długiego czasu oczekiwania w kolejce.

Ostatecznie w reakcji na panujący chaos właściciel lokalu sam wezwał na miejsce mundurowych. Według niego na miejscu pojawiło się ponad 1000 klientów, natomiast policja szacuje ich liczbę na około 300 - opisuje "Der Spiegel".

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Zgromadzeni mieli być napastliwi również w stosunku do funkcjonariuszy, w których kierunku poleciały butelki, kamienie czy materiały pirotechniczne. W policjantów rzucono także hulajnogą elektryczną i krzesłem. Uszkodzony został radiowóz.

W odpowiedzi na tę sytuację na miejsce wezwano dodatkowe siły. Sytuację z powietrza monitorował policyjny śmigłowiec.

Tani kebab przyciągnął klientów. Doszło do starć z policją

W trakcie działań policji sytuacja uspokoiła się. Wobec kilku osób wszczęto postępowania karne, m.in. w związku z zakłócaniem porządku publicznego czy uszkodzeniem mienia - twierdzi gazeta "Merkur".

Komendant policji w Dortmundzie, Tim Frommeyer, potępił przemoc wobec funkcjonariuszy. Jak ocenił, od pewnego czasu zgromadzenia takie jak to "są przejmowane przez ludzi, którzy chcą jedynie przemocy".

- Każdy, kto przeprowadza się lub spędza czas w miejscach publicznych tutaj w Dortmundzie, musi przestrzegać zasad - powiedział policjant, cytowany przez WDR.

Źródła: WDR, "Der Spiegel", "Merkur"



