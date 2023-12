Jak poinformowała agencja RIA Nowosti, kobiecie udało się spełnić wszystkie urzędowe warunki do startu w wyborach. Zrobiła to w ostatnim możliwym terminie, czyli 27 grudnia. Był to ostatni dzień, w którym można było złożyć do Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej listy z podpisami popierającymi kandydaturę.