Do zdarzena doszło w środę około godz. 14:00 lokalnego czasu, w północnej części miasta, w rejonie Takayama. Miasto Ikoma znajduje się na wyspie Honsiu, w prefekturze Nara. Napłynęło stamtąd wiele zgłoszeń o nienaturalnej barwie rzeki Tomio . Na miejsce wysłano pracowników miejskiego wydziału ochrony środowiska, którzy potwierdzili, że woda faktycznie zmieniła kolor.

Pracownicy miejscy zalecili rolnikom z terenów położonych w dolnym biegu rzeki, by nie pobierali wody do nawadniania swoich pól. Okazało się, że przyczyną było wylanie do kanalizacji barwnika z jednego z zakładów.