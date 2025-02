Nienaturalną barwę wody dostrzeżono we wtorek. Zaniepokojeni mieszkańcy Limy podejrzewali, że doszło do chemicznego zanieczyszczenia rzeki. Miejscowe służby zapewniają jednak, że ujęcia wody pitnej nie są zagrożone . Obecnie rzeka odzyskała już swój naturalny kolor.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Czasowa rzeka czerwona w Peru

Komentując nagranie użytkownicy mediów społecznościowi pisali między innymi, że "to wygląda jak surowe mięso", albo zastanawiali się, czy nie zagraża to okolicznej ludności: "Trudno uwierzyć, że taka woda jest zdatna do picia. Wygląda na naprawdę drastyczną zmianę" - skomentował jeden z użytkowników serwisu X.