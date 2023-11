- To był zamach stanu, sponsorowany przez zagranicę. Rzeczy trzeba nazywać po imieniu - ocenił ukraińską rewolucję z przełomu 2013 i 2014 roku rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. We wtorek przypada 10 rocznica rozpoczęcia drugiej największej fali protestów w Ukrainie od uzyskania niepodległości. "Dziesięć lat temu Ukraińcy prowadzili pierwszą kontrofensywę - przeciwko bezprawiu, próby pozbawienia nas europejskiej przyszłości" - napisał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.